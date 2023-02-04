台灣設計師進軍葛萊美 唱片包裝化身水蜜桃禮盒

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設計師WHOSMiNG（劉名晏）與歌手Fann芳怡過去是銘傳大學設計系同學，兩人合作的專輯「Telos桃樂市」入圍第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）唱片包裝設計獎。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）設計師WHOSMiNG（劉名晏）為歌手Fann芳怡「Telos桃樂市」專輯設計的唱片包裝獲得葛萊美獎提名，甜美可愛的水蜜桃形象背後蘊藏生活的酸甜苦辣。

美國流行音樂大獎第65屆葛萊美獎（Grammy Awards）美西時間2月5日舉行，繼去年有台灣設計師李政瀚、于薇以唱片包裝設計獲獎之後，今年再有兩組台灣團隊入圍同一個獎項。

駐洛杉磯辦事處台灣書院今天舉行記者會，邀請兩組入圍者蕭青陽、蕭君恬以及劉名晏、Fann芳怡分享設計理念。駐洛杉磯辦事處長紀欽耀致詞，向兩組團隊表達祝賀與歡迎。

芳怡曾在洛杉磯進修音樂，「桃樂市」這張創作專輯記錄了她近幾年回台灣生活，「在這片土地上真實的體會」。設計師劉名晏與芳怡是大學同學，兩人過去在銘傳大學唸設計，也都是樂團成員。

芳怡在大學畢業之後走上音樂創作的道路，劉名晏則專注在插畫及設計領域，除了桃樂市這張專輯，兩人先前合作的另一張專輯也獲得美國獨立音樂獎的提名。

「桃樂市」專輯英文名Telos為虛構的樂土，一個存在地心的理想城市，專輯內10首歌，蘊藏生活的各種滋味，芳怡希望用Telos概念小結，期許自己與聽眾進化為更好的人。

劉名晏用「桃」為概念，發想出水蜜桃禮盒的視覺效果，連水蜜桃旁的網狀保護套都做得很逼真。

專輯設計看似甜美可愛，但芳怡說，一顆水蜜桃要長得好，勢必需要各種養分，專輯中的歌曲樣貌多元，就像是生活中好與不好的種種，都是人生的養分。

資深設計師蕭青陽與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯「Beginningless Beginning」入圍同個獎項。蕭青陽第7度入圍，是葛萊美唱片包裝設計這個獎項入圍次數的紀錄保持人。

設計師李政瀚、于薇的作品「八歌浪Pakelang」專輯去年獲頒最佳唱片包裝設計，這是台灣歷年來第一座葛萊美獎。（編輯：黃自強）1120204