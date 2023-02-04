蕭青陽七進葛萊美 攜手女兒發揚台灣百年古道

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設計師蕭青陽（左）與女兒蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning，入圍美國流行音樂大獎葛萊美獎（Grammy Award）唱片包裝設計獎。這是蕭青陽第7次獲得這個獎項提名。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年2月4日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）設計師蕭青陽操刀的唱片包裝第7次入圍葛萊美獎，這次與女兒蕭君恬攜手，踏上台灣百年古道展開創作。他說：「這是祖先走的路，我迫不及待要向世界分享。」

蕭青陽與蕭君恬為短片「淡蘭古道三部曲」製作的原聲專輯Beginningless Beginning入圍美國流行音樂大獎葛萊美獎（Grammy Award）唱片包裝設計獎，將於美西時間2月5日出席頒獎典禮。

蕭青陽今天在洛杉磯面對媒體，談到雖是第七次入圍「還是緊張得像小孩子」。

不同於過去與樂手合作，這張專輯蕭青陽從音樂概念到包裝設計都是他與女兒合作發想。他與女兒走進山裡，參與「手做步道」，觸發了想要將「祖先走的路」傳遞給全世界的想法。

蕭青陽說，第一次入圍葛萊美他就發願，只要有機會站在葛萊美的殿堂，都要帶著小時候熟悉的台灣文化，讓全世界一同感受。他說每一次都是這樣的心情，迫不及待要跟世界分享。

這次的作品就是在百年歷史的「淡蘭古道」現場錄製，安排傳統戲曲的樂團演奏，結合溪水與蟲鳴鳥叫，甚至把布袋戲台的謝神戲碼都搬到古道上演出。

獲得提名的唱片包裝設計，就是以布袋戲偶的形象為中心，打開之後是有如蛇腹老相機的一層一層堆疊意象，用抽象的概念傳達百年古道、千年戲曲。

蕭青陽強調，作品關於古道，關於先人走的路，同時對他與女兒來說更是關於家庭。他說，一輩子有機會能夠七次進入葛萊美殿堂，最珍貴的不是獎項的榮耀，最珍貴的是家庭的回憶。

他回憶，第一次入圍葛萊美的時候，女兒還是「小朋友」，到了典禮會場只知道「好多外國人，好多音樂可以聽」。這一次，他和女兒合作共同入圍葛萊美，彷彿實現了專輯中蘊含的一代一代傳承的意義。

在英國倫敦讀藝術學校的蕭君恬說，過去6次陪著爸爸參加葛萊美獎，這次最大不同轉換了身分，自己變成了設計師，「站在他的角度，看他曾經看過的事情」。這樣的視角轉換，正好與作品中玩的角度錯置有所關連，不同角度看到不同的風景。

蕭君恬受訪的時候用「亦敵亦友」形容父女在設計工作的互動。

她說跟蕭青陽合作很好玩，父女倆溝通像朋友一樣互動。蕭青陽在一旁補充「互相不滿、互相吐槽」，女兒笑他的觀念太古老，他也會抱怨女兒太新潮，兩人「你一句我一句」完成這次的創作。

蕭青陽說，這張專輯記錄了先人走的路、聽的音樂，這些對台灣人很熟悉，但對西方人卻是很陌生。他說音樂就是分享，透過葛萊美的舞台，希望讓世界各地的音樂人知道台灣有這麼豐富的文化。

同一個獎項共有2組台灣團隊入圍。除了蕭青陽父女，設計師WHOSMiNG（劉名晏）為歌手Fann芳怡的「Telos桃樂市」專輯設計的唱片包裝也獲得提名。

設計師李政瀚、于薇的作品「八歌浪Pakelang」專輯去年獲頒最佳唱片包裝設計，這是台灣歷年來第一座葛萊美獎。去年蕭青陽也有入圍，今年再次獲得提名，他累計7次入圍已是這個獎項最多入圍次數的紀錄保持者。

今天在駐洛杉磯辦事處台灣書院的安排下，蕭青陽、蕭君恬以及劉名晏、Fann芳怡共同出席記者會。駐洛杉磯辦事處長紀欽耀致詞，向兩組台灣團隊表達祝賀與歡迎。（編輯：陳惠珍）1120204