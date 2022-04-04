李政瀚于薇奪台灣首座葛萊美獎 設計背山面海呈現海洋民族文化[影]

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台灣設計師李政瀚（左）、于薇（右）3日獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。兩人在頒獎會場秀出入圍獎章。中央社記者林宏翰拉斯維加斯攝 111年4月4日

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（中央社記者林宏翰拉斯維加斯3日專電）台灣設計師李政瀚與于薇作品獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，成為台灣迄今唯一的葛萊美獎得主。李政瀚說，作品理念是背靠山脈、面向海洋，對世界唱出台灣這個海洋民族的歌聲。得獎感言提到和平，目的是為烏克蘭發聲。

美國國家錄音藝術暨科學學會主辦，第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮在拉斯維加斯的美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）舉行。

35歲的李政瀚在台中開工作室，以商業設計為主業。他過去是獨立樂團「適者生存」的吉他手，深知非主流音樂在行銷上的困境。台中獨立樂團重要推手「老諾」陳信宏的引介下，他經常參與唱片包裝設計。

影片1小時43分57秒至1小時45分56秒為葛萊美最佳專輯設計包裝獎頒獎片段。（影片來源：Recording Academy / GRAMMYs）

李政瀚說：「幫非主流音樂在做的，都是用生命在做。」他為了設計唱片，經常推掉一些商業案件，對工作室的收入難免有影響。

23歲的于薇年紀小了李政瀚一輪，她大學時期在李政瀚的工作室實習。這樣的機緣下，兩人合作設計這張董事長樂團與阿美族馬蘭吟唱隊合作的專輯「八歌浪Pakelang」。

于薇受訪話不多，言談之間略帶青澀，但談到對設計的熱愛，跟李政瀚「用生命在做」的態度頗為合拍。她說：「我可以一週七天都工作，幾乎都不睡覺。有時候要在高壓的環境下趕稿件，但只要做出來，那些辛苦都覺得還好。」

全美樂壇最大獎的頒獎台上，李政瀚、于薇和擔任翻譯的友人葉紫音上台，向台下觀眾喊出「我們來自台灣」獲得熱烈掌聲與歡呼，他們的得獎感言說「台灣是一個美麗、愛好和平的國家」。

李政瀚接受中央社專訪，強調做唱片包裝設計，目的是為了讓更多人聽到非主流唱片，讓更多人知道台灣，也解釋為何在得獎感言中特別提到「台灣是一個愛好和平的國家」。

台灣設計師李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪Pakelang」專輯，奪下第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。（李政瀚提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

李政瀚目前專職設計，但大半青春歲月都奉獻給樂團，橫跨音樂與視覺兩大創作領域，他現在用設計來幫助獨立音樂的推廣。他說：「非主流音樂比較少人聽，但也因此必須更用心。」

他以董事長樂團這張專輯「八歌浪Pakelang」為例，與國寶級歌手郭英男長子蔣進興及其所帶領的馬蘭吟唱隊第二代成員合作，從構思到錄音、混音就花了兩年的時間。

過去是樂團吉他手，李政瀚現在轉換身分當設計師，用視覺設計為音樂加值。不只在台灣推廣獨立音樂，現在更站上葛萊美獎的舞台喊「我們來自台灣」。

李政瀚說：「如果這個專輯能夠因為包裝設計而站上國際舞台，讓更多人看見，讓更多人知道台灣這個國家的創作能量非常龐大，這是我覺得設計在音樂裡面，能夠創造非常重要的價值。」

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他解釋設計理念源自台灣的東岸，「用山脈構成歌手和族人唱歌樣子，向著大海散播他們的文化和音樂，呈現山脈、人和海洋，呈現台灣這個海洋民族，有著勇氣、多元文化，有著要把他們的聲音散播到全世界的能量」。

得獎感言上提到和平，跟俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭有關。李政瀚說：「因為最近一直在關注烏克蘭的戰事。音樂能不能改變世界，我不曉得，可是它絕對有一個舞台，能夠讓我們去講出想要說的話。」（編輯：郭中翰）1110404

影片來源：中央社

台灣新銳設計師李政瀚（右）、于薇（中）3日以唱片專輯設計包裝獲得美國音樂界最高榮譽葛萊美獎，翻譯葉紫音（左）代為致詞。中央社記者林宏翰攝 111年4月4日