李政瀚與于薇抱回台灣首座葛萊美獎 「八歌浪」唱片設計寫紀錄[影]

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台灣設計師李政瀚（左）、于薇（中）3日獲得第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，友人葉紫音（右）擔任翻譯，協助以英語發表得獎感言。中央社記者林宏翰拉斯維加斯攝 111年4月4日

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）台灣第一座葛萊美獎出爐，設計師李政瀚與于薇今天以「八歌浪」獲第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，代理發行、7度入圍葛萊美的風潮音樂十分興奮，感動寫下華人音樂史紀錄。

「八歌浪Pakelang」是董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作，於2021年推出新專輯，在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第一代截然不同的音樂風貌，由風潮音樂代理發行。

風潮音樂創辦人楊錦聰也在臉書開心分享，「一早醒來聽到這個消息真是太令人振奮了」。他表示，風潮音樂報名葛萊美獎將近30年，總共入圍過7項葛萊美獎，包含3個音樂獎項、4個設計獎項，這已創造華人音樂史上傳奇的紀錄，今天終於被打破。

影片1小時43分57秒至1小時45分56秒為葛萊美最佳專輯設計包裝獎頒獎片段。（影片來源：Recording Academy / GRAMMYs）

楊錦聰除恭喜2名優秀設計師李政翰、于薇，抱回台灣史上第一座葛萊美獎，也大讚董事長樂團、蔣進興與第二代馬蘭吟唱隊了不起，能找到這2名年輕傑出的設計師，並願意花高成本印製這張專輯，才有今天的成績。

風潮音樂今天透露，這次報獎過程其實困難重重，幾經波折，團隊更在截止前一天收到葛萊美獎「資格尚不符合」的消息，團隊也放下手邊事務全心跨海處理，這回能順利入圍並奪得獎項，讓團隊非常興奮。

風潮音樂分享，第二代馬蘭吟唱隊是由第一代團長郭英男的兒子蔣進興接班傳承。這次「八歌浪Pakelang」與第二代馬蘭吟唱隊合作，除了保留4首馬蘭阿美族古調外，董事長樂團的吉董（吳永吉）也跟蔣進興合作創作6首新歌，並大膽在編曲中融入本身擅長的民俗樂器，把嗩吶與原住民的歌聲融合在一起，既衝突又有美感。

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風潮音樂表示，專輯名稱「八歌浪Pakelang」在阿美族語中，表示豐收或工作告一段落之後舉行的樂舞慶典，舉凡慶典完成、家屋完工、金榜題名、升遷等喜事，都會舉行Pakelang。

風潮音樂補充，這回與「然點設計工作室」合作的專輯裝幀概念，從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發點，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，用郭英男與阿美族人們昂首高歌的意象製成板塊，拼合成專輯內頁，整體設計印刷精美，令人感受到海島上澎湃且生動豐富的音樂元素。（編輯：張雅淨）1110404

影片來源：中央社

台灣設計師李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪Pakelang」專輯，奪下第64屆葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，是台灣第1座葛萊美獎。 （專輯設計師李政瀚提供） 中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

「八歌浪Pakelang」專輯設計概念從馬蘭部落所在的台灣東部海岸為出發，以紙張堆疊出海岸、山脈與人的樣貌，以馬蘭吟唱隊第一代團長郭英男與阿美族人們昂首高歌的意象製成板塊，拼合而成專輯內頁。（李政瀚提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日

「八歌浪Pakelang」是董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊跨界合作於2021年推出的新專輯，在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出截然不同的音樂風貌。圖為董事長樂團主唱吉董（左）與馬蘭吟唱隊第一代團長郭英男兒子蔣進興（右）合影。（吉董提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年4月4日