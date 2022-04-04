台灣設計師李政瀚、于薇奪葛萊美獎 領獎喊台灣是美麗的國家[影]

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台灣新銳設計師李政瀚（左）、于薇（右）奪下葛萊美最佳專輯設計包裝獎，風潮音樂說這是台灣首座葛萊美獎座。（美聯社）

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（中央社記者林宏翰拉斯維加斯3日專電）台灣設計師李政瀚、于薇今天獲得美國葛萊美獎的最佳唱片包裝設計獎，領獎時向台下音樂人說「台灣是一個美麗、愛好和平的國家，歡迎大家來台灣」。



美國國家錄音藝術暨科學學會主辦，第64屆葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮在拉斯維加斯的美高梅大酒店花園體育館（MGM Grand Garden Arena）舉行。



葛萊美獎從午間開始舉行首映場的頒獎儀式（Premiere Ceremony），超過70個獎項在下午頒發，傍晚5時才開始電視轉播，頒發年度最佳專輯等大獎。

影片1小時43分57秒至1小時45分56秒為葛萊美最佳專輯設計包裝獎頒獎片段。（影片來源：Recording Academy / GRAMMYs）

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今年最佳唱片包裝設計獎（Best Record Package）5組入圍作品當中有2組來自台灣。



除了獲獎的李政瀚、于薇以董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊的「八歌浪Pakelang」專輯入圍，6度入圍這個獎項的蕭青陽以樂團Soul of Ears的專輯Zeta獲得提名。



李政瀚、于薇上台領獎時，由友人葉紫音擔任翻譯，用英文唸出得獎感言：「哈囉大家，我們非常高興，能以八歌浪Pakelang專輯參與葛萊美，讓更多人知道台灣，我們來自台灣。」



當葉紫音說完，「我們來自台灣」，現場響起掌聲與歡呼。她接著繼續說：「謝謝，台灣是一個美麗、愛好和平的國家。謝謝一路幫助我們的朋友與團隊，謝謝大家。我期待有一天你們可以來台灣，超級歡迎！」

風潮音樂在臉書發文恭喜李政瀚、于薇首度入圍就奪獎，並說這是台灣第一座葛萊美獎座。（編輯：郭中翰）1110404

台灣新銳設計師李政瀚（右）、于薇（中）3日以唱片專輯設計包裝獲得美國音樂界最高榮譽葛萊美獎，翻譯葉紫音（左）代為致詞。中央社記者林宏翰攝 111年4月4日