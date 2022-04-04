「八歌浪」專輯設計獲葛萊美獎 主唱直呼像作夢[影]

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董事長樂團與第二代馬蘭吟唱隊合作的「八歌浪Pakelang」專輯獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎，董事長樂團貝斯手林大鈞（大鈞）4日受訪時直呼，「不可思議、不容易、與有榮焉」。中央社記者盧太城台東攝 111年4月4日

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（中央社記者李先鳳台東縣4日電）董事長樂團、第二代馬蘭吟唱隊合作的「八歌浪Pakelang」專輯獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎。消息傳回，樂團的大鈞、吟唱隊團長蔣進興等人直呼「好像在作夢」，與有榮焉。

「八歌浪Pakelang」是董事長樂團、第二代馬蘭吟唱隊跨界合作於2021年推出新專輯，在阿美族古調基底上，加入雷鬼、電子、搖滾等元素的編曲，展現出與第一代截然不同的音樂風貌。

董事長樂團貝斯手林大鈞（大鈞）、主唱吳永吉（阿吉）今天到台東與馬蘭吟唱隊團長、第一代團長郭英男的兒子蔣進興（蔣進興從母姓）討論合作事宜。

大鈞接受中央社記者訪問時直說「不可思議、不容易、與有榮焉」，他認為能夠入圍已經很不容易，又能得獎真的很訝異，這是音樂獎項的最高殿堂，可以用台灣原住民文化讓世界看到台灣，感到很欣慰。

他說，雖然是封面設計的獎項，但葛萊美獎也講究封面設計及裡面的音樂是否搭配，音樂也要在水準之上，才會覺得封面設計符合這張專輯的精神，很高興讓世界看到台灣，非常不容易。

大鈞表示，他一直對台灣文化有信心，流行音樂很難打進西方市場，但結合原住民這樣音樂在國外是聽得懂且覺得很棒的東西，董事長樂團與蔣進興合作，透過葛萊美頒獎典禮，讓世界看見台灣、看見出自台灣的作品，身為音樂人為台灣盡力，看到設計師李政瀚、于薇上台領獎時很感動。

大鈞指出，「八歌浪Pakelang」就是個祭典，這名詞是阿美族生活的一部分，生老病死、喜怒哀樂、婚喪喜慶都要八歌浪，同一首歌可以唱得很快樂，也可因應不同的場合、情感而有不同表現，例如打獵可唱得很雄壯，有人過世就唱得很悲哀，現在得獎了就要八歌浪一下，這就是生活。

「好像在作夢！」蔣進興說，入圍已經很高興了，沒想到得獎。八歌浪在阿美族就是慶功的意思，董事長樂團認為很特別，於是拿來當專輯名稱。

今年75歲的蔣進興是第二代馬蘭吟唱隊團長，傳承於父親郭英男。

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前台東市長賴坤成表示，台東雖然人口數不多，但原住民的比例全國最高，不管是在運動、音樂都人才濟濟，每年金曲獎居乎都有台東人。

他說，不只是歌手，台東有潛力發展成南島傳統及流行音樂中心，不論在前製、後製、表演、軟硬體部分都有相當潛力，這是台東之光、台灣之光，趁著「八歌浪Pakelang」專輯獲得葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的殊榮，希望各級政府重視台東這個培養孕育音樂的場域。（編輯：戴光育）1110404