國慶大會直播這裡看 「橘色惡魔」表演、雷虎衝場亮點多

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（中央社記者陳俊華台北10日電）國慶大會今天登場，除有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高等學校吹奏樂部演出，備受矚目外，勇鷹高教機及F-5型機衝場，象徵薪火傳承；最後則由雷虎小組衝場，為國慶大會劃下句點。

民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，據國慶籌備委員會規劃，上午9時起先序幕暖場表演，依序由八歌浪Pakelang團隊、國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、台南武陣、北一女樂儀旗隊等表演，以及勇鷹高教機、F5型機衝場。

影片來源：presidentialoffice

其中，三軍儀隊去年國慶演出無音樂伴奏的靜默槍法，透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式發出聲響，震撼全場，今年更將提升難度，全體儀隊首度採左手轉槍、難度更高；勇鷹高級教練機未來將取代部隊訓練機F-5戰機，國慶空中操演安排編隊衝場象徵薪火傳承意義。

上午10時後，正式進入國慶大會階段。首先由7名國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時國軍CH-47SD契努克運輸直升機將吊掛巨幅國旗，在2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過府前上空。

接續分別由身兼慶籌會主委的立法院長游錫堃、僑胞代表、總統蔡英文致詞；總統蔡英文將以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」，打造更為強韌的「韌性國家」。

之後進入主題表演階段，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機，以大雁隊形空中分列式，從總統府上空通過。

緊接著是日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出，壓軸是台灣街舞文化推廣協會搭配曉明女中管樂隊的共同演出；最後空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台，留下美麗彩煙。

國慶當天總統府周邊將配合大會活動，實施兩階段交管，第一階段在核心區域進行人車管制，時間從9日22時到10日13時；第二階段在周遭區域，實施車輛管制，時間從10日0時至13時，請民眾提早出門，遵守現場交管人員指揮，改道通行。（編輯：林克倫）1111010

將於國慶典禮上演出的日本京都橘高校吹奏部學生，9日下午在兩廳院戶外廣場與北一女中樂儀旗隊、曉明女中管樂團交流演出，樂器上掛著牌子寫有「台日友情」字樣。中央社記者趙世勳攝 111年10月9日