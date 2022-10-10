國慶阿帕契直升機大雁隊形飛越總統府 勇鷹、F-5衝場【圖輯】

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（中央社記者游凱翔台北10日電）國慶大會今天舉行，有「地表最強直升機」美名的AH-64E阿帕契攻擊直升機，以5架編隊之姿飛越總統府上空，象徵戍守政經中樞決心、展現機動打擊能力；最後在雷虎小組施放彩煙下替國慶劃下完美句點。

民國111年國慶主題為「守土衛國，你我同行」，上午在總統府前正式登場，除了一開始由1架勇鷹新式高教機、2架F-5戰機以品字隊形編隊衝場總統府上空，象徵薪火傳並承宣告國慶大會正式展開外，CH-47契努克運輸直升機更在國歌領唱期間，吊掛巨幅國旗通過觀禮台，與東引、左營及總統府前廣場民眾齊唱國歌。

總統蔡英文發表國慶談話結束後，隨即由自桃園龍潭航特基地起飛的5架AH-64E編隊飛越總統府上空，震耳欲聾的引擎聲迴盪在典禮場地，也吸引許多貴賓及觀禮民眾拿起手機拍照。

由於AH-64E搭載強大地空搜索長弓雷達，且除了30公厘鏈砲外也掛載地獄火飛彈，其先進飛行頭盔更能達到「看到哪，打到哪」效能，因此阿帕契被稱為是地表最強攻擊直升機，且因全數部署北台灣，主要任務為戍守台北政經中樞，此次通過台北上空，也展現強大機動打擊能力。

國慶典禮尾聲，雷虎小組在台灣街舞文化推廣協會帶來的精彩舞蹈演出後，以5架AT-3教練機編隊衝場總統府上空並施放彩煙，典禮會場則同步噴出彩帶，替這次國慶典禮劃下完美句點。（編輯：黃國倫）1111010

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，勇鷹新式高教機、F-5E戰機以品字編隊飛越總統府上空，象徵薪火傳承。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，CH-47運輸直升機吊掛巨幅國旗，飛越台北市上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，勇鷹高教機及F-5型機編隊衝場。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，圖為UH-60M黑鷹直升機擔任天觀機飛越台北上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前舉行，圖為幻象2000天觀機飛越台北上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日登場，黑鷹天觀機飛過總統府上方執行任務。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，國防部三軍樂儀隊進行操演，有儀隊成員不慎掉槍，成為活動意外插曲。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，國防部三軍樂儀隊操演，共同歡慶國慶。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，國防部三軍樂儀隊進行操演，拋槍動作吸引群眾目光。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前登場，國防部三軍樂儀隊帶來精彩演出，拋槍動作十分吸睛。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前登場，國防部三軍樂儀隊成員步伐整齊、一字排開氣勢十足。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前廣場舉行，國旗機隊飛越會場上空時，國防部三軍樂儀隊官兵全體肅立。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國111年國慶大會10日上午在總統府前登場，國防部三軍樂儀隊眼神專注完成演出，展現精湛操槍技巧。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，勇鷹新式高教機（中）、F-5E戰機（兩側）以品字編隊飛越總統府上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

111年國慶大會10日登場，現場領唱國歌時，國旗機隊飛越總統府上空。 中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍航空特戰指揮部AH-64E阿帕契直升機飛越總統府上空。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

111年國慶大會10日上午在總統府前舉行，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機，以大雁隊形空中分列式，飛越站前新光三越上空。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日登場，國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，與UH-60M黑鷹直升機在雲霧中飛行。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日登場，國軍CH-47SD契努克運輸直升機吊掛巨幅國旗，與UH-60M黑鷹直升機在雲霧中往總統府前上空飛行。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

111年國慶大會10日上午在總統府前舉行，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機飛越台北上空。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

澎湖風箏協會10日在馬公第3漁港的綠地舉辦國慶風箏施放活動，大型國慶風箏在強風下，迎風飄揚，最為壯觀。中央社 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機編隊從總統府上空通過。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍航空特戰指揮部AH-64E阿帕契直升機編隊飛越總統府上空，展現陸航建軍備戰成果。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，陸軍航空特戰指揮部AH-64E阿帕契直升機組成慢速機隊，通過總統府上空。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

總統府前10日上午舉行中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會，典禮尾聲，雷虎小組5架AT-3教練機編隊衝場，越過總統府上空。中央社記者鄭清元攝 111年10月10日

中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會10日在總統府前登場，圖為空軍雷虎小組AT-3教練機以大雁隊形飛越總統府上空，並施放藍、白、紅3色彩煙。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，留下美麗彩煙。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越總統府觀禮台，施放紅、白、藍3色彩煙。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，飛越台北上空，留下美麗彩煙。中央社記者裴禛攝 111年10月10日

慶祝111年國慶日，國軍1架勇鷹高教機、2架F-5戰機編隊衝場，由於勇鷹將取代F-5，更象徵其薪火相傳。中央社記者張皓安攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日在總統府前廣場登場，典禮壓軸由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台，施放彩煙，為國慶大會掀起高潮，劃下完美句點。中央社記者張皓安攝 111年10月10日

慶祝111年國慶日，國軍1架勇鷹高教機、2架F-5戰機編隊衝場，以品字隊形總統府上空。中央社記者張皓安攝 111年10月10日

「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日在總統府前廣場登場，空軍雷虎小組AT-3教練機壓軸登場，以大雁隊形通過總統府上空，並施放彩煙，為國慶大會劃下圓滿句點。中央社記者張皓安攝 111年10月10日

111年雙十國慶大會10日在總統府前登場，典禮最後由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊衝場飛越總統府上空，留下美麗彩煙，為國慶大會劃下完美句點。中央社記者趙世勳攝 111年10月10日