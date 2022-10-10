蔡總統：台灣會挑起自衛責任 不會坐等命運被決定

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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文致詞表示，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

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（中央社記者游凱翔台北10日電）總統蔡英文今天在國慶談話表示，中國在台海軍事行動衝擊印太和平穩定，台灣正處變局，不能抱著僥倖心態，台灣用行動告訴全世界，會挑起自我防衛責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域安全穩定。

主題為「守土衛國，你我同行」的民國111年國慶典禮上午在總統府前登場，蔡總統以「給世界一個更好的台灣－堅韌之島．韌性國家」為題發表演說，闡述強化「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」及「國防戰力」等「四大韌性」。

國防戰力部分，蔡總統說，烏俄戰爭持續進行中，中國在南海、東海及台灣海峽的軍事行動，衝擊印太地區的和平穩定，因此絕不能忽視軍事的擴張，正挑戰自由民主世界秩序，這些變局都跟台灣息息相關。

蔡總統強調，台灣正處在變局之中，不能抱著僥倖的心態，必須堅定民主立場，審慎做足準備，隨時因應瞬息萬變的情勢。

蔡總統指出，這幾年來為了強化國防戰力與韌性，加速推動國防改革，國防預算也逐年增加，用行動告訴全世界，台灣會挑起自我防衛的責任，不會坐等命運被決定，也會和盟友共同維護區域的安全及穩定。

蔡總統提到，台灣也加速量產各式精準飛彈，及海軍、海巡高效能艦艇；此外，更積極籌獲各類小型、高機動性的精準打擊武器，來建構完整的不對稱戰力，確保台灣足以應對外在的軍事威脅。

蔡總統細數，國機國造、國艦國造在這幾年都有具體成果，潛艦國造也如期推動當中。2週前，台灣第一艘自主研發建造、萬噸級「玉山軍艦」正式交艦，還有國慶典禮上帶頭衝場的勇鷹號新式高教機，都是努力的成果，謝謝全體國軍弟兄姊妹跟她一起克服萬難，交出這張得之不易的國防自主成績單。

蔡總統也指出，為落實全民防衛成立了「全民防衛動員署」，強化戰訓量能，透過精進後備教召訓練，讓後備軍人能使用跟現役軍人相近的武器裝備，提升後備戰力，建構能有效應對現代戰爭需求的國軍，及建立軍民整合的全面防衛動員能力，都刻不容緩，因為必須確保無論平時救災或戰時動員，各項韌性整備、各種物資和人員，都能準確、即時到位。

最重要的是，台灣必須凝聚民心士氣，強化全民的防衛意識。「守土衛國」從來都不只是軍人的事，每一名國民都是國家守護者；這段時間，她看到許多朋友，有年輕爸媽、有上了年紀的阿公阿嬤，也有許多沒有服役經驗的學生，他們不分年齡性別，自發性參加民間課程，學習社區防衛、急救照護以及資訊辨識，這正是「守土衛國，你我同行」的最佳詮釋。（編輯：翟思嘉）1111010