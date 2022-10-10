打造經濟韌性 蔡總統：確保關鍵基礎設施安全

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「中華民國中樞暨各界慶祝111年國慶大會」10日上午在總統府前廣場舉行，總統蔡英文致詞表示，把中華民國台灣打造成為一個更強韌的國家，就是現階段國家發展最重要的目標。中央社記者王飛華攝 111年10月10日

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（中央社記者游凱翔台北10日電）總統蔡英文今天在國慶談話表示，打造強韌國家的首要任務是建立能在逆境中站穩腳步的經濟與產業，台灣會確保關鍵基礎設施安全，做到任何緊急狀況下，仍能透過有效調度、穩定供應讓產業維持正常運作。

國慶大會上午在總統府前登場，今年主題為「守土衛國，你我同行」。蔡總統發表國慶談話時也談到，要在經濟產業、社會安全網、民主自由體制及國防戰力打造更精實「四大韌性」。

經濟產業部分，蔡總統表示，要打造更強韌的國家，首要任務就是建立能夠在逆勢中因應變局、站穩腳步的具有韌性的經濟與產業，當前最緊迫的經濟變局，是全球通膨和衍生的金融緊縮，帶來經濟衰退和金融波動的風險。

蔡總統說明，為了管控通膨、穩定民生經濟，台灣透過源頭管理，穩定水、電、油、氣以及大宗物資和關鍵原物料的價格，盡可能降低對國內整體物價衝擊；台灣也強化因應金融市場波動的各種穩定機制，同時，透過有效的政策和公共支出，台灣會加強投資下一世代的基礎建設和人才培育，提供更多就業機會，維繫經濟成長的動能。

在產業布局方面，台灣必須有力應對變局中供應鏈加速重整的趨勢。除了要加快腳步，推進「六大核心戰略產業」發展，更要持續鞏固半導體產業的優勢。

蔡總統強調，她特別要向國人及國際社會強調一點，半導體製造聚集台灣，不會是風險，而是全球半導體布局的關鍵之鑰。台灣會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置，讓「護國神山」的全球地位更形重要。

此外，為提升經濟應變能力，台灣也會確保關鍵基礎設施的安全，做到在任何緊急狀況下，仍然可以透過有效調度、穩定供應，讓社會和產業維持正常運作。為了進一步和國際接軌，台灣也要全方位推進，跟新南向、印太，甚至中、東歐等國家的合作交流。

蔡總統指出，透過前瞻技術合作、相互投資以及金融支持等方法，建立更具韌性的全球供應鏈和通路體系。台灣也要和世界同步，持續採取因應極端氣候的行動，台灣在今年3月公布淨零轉型的路徑圖，而「氣候變遷因應法」草案，也已經送請立法院審議，這不只是台灣對國際社會的承諾，更是我們要共同承擔的世代責任。（編輯：黃國倫）1111010