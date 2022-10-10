陳時中：保家衛國人人有責 首長態度應更堅定

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（中央社記者陳昱婷台北10日電）今天是國慶日，民進黨台北市長參選人陳時中表示，保家衛國人人有責，總統蔡英文所說的國防戰力韌性便包含每個人的心防與戰鬥意識，尤其地方首長態度應更堅定。

陳時中晚間出席紙風車劇團「巫頂環遊世界」文山大首演並接受聯訪，媒體詢問，台北市長柯文哲今天上午稱總統蔡英文沒能力保護台灣。

陳時中回應，保家衛國人人有責，這是從小就朗朗上口的基本國民態度，不能把責任歸類於特定一人。

陳時中說，每個人責任的範圍、深度、角度各有不同，但是人人都必須有負責態度，且地方首長應該要具備更堅定的態度。

陳時中指出，今天是國慶日，舉國歡騰都在慶祝，更要建立總統所說的四個韌性，其中國防戰力不僅有飛彈、艦艇、戰機等硬體，還包含每個人的心防與戰鬥意識。

陳時中在演出開始前致詞表示，紙風車劇團是一生一定要看過一次的劇團，可以從劇中學習生活、學習愛心，進而對朋友、家庭、社會與國家都有愛，尤其演出適逢雙十節更別具意義，希望大家長大後都能保家衛國。

陳時中提及，今天到場的家長們都很年輕，看起來還會再生小孩，他已提出新台幣3萬6000元月子補貼與提供6至18歲每年1500元藝遊券的政見，希望孩子們身心靈健康地快樂長大。

陳時中笑著表示，他剛剛與民進黨台北市議員簡舒培一起發玩具小車車時，很多小朋友祝福他高票當選，雖然小朋友們還沒有投票權，但讓他非常、非常高興，謝謝大家。（編輯：方沛清）1111010