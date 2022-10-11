國際女孩日 總統：自信堅定給世界更好的台灣

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（中央社記者溫貴香台北11日電）總統蔡英文今天表示，今年的國慶，邀請日本京都「橘高校」來表演，與台灣的北一女中、曉明女中互相交流。這是台灣女孩為台灣帶來的力量；各位台灣女孩，一起自信堅定，帶給世界一個更好的台灣。

總統下午在臉書發文表示，要給世界一個更好的台灣，要讓台灣走進世界，也要把世界帶進台灣。這不只是政府可以做到的事，每一位台灣人，也都可以為台灣拉近與世界的距離，盡一分心力。

她說，今年的國慶，邀請日本京都「橘高校」來表演，橘高校也和台灣的北一女中、曉明女中互相交流。上個週末，三校交流演出，各自的風格和特色，看到不分國家，年輕的女孩對表演的專業和敬業，他們的認真和努力也感動了許多人。

總統表示，透過文化表演，台灣的女孩和國際友人交流，互相認識彼此，也認識世界，更進一步深化了台日民間社會的友誼，為台日深厚的友誼再拉近一步，在今年台日友情50週年，這樣的交流特別有意義。

她說，這是台灣女孩為台灣帶來的力量。她也相信，每一位台灣女孩，都有無窮的潛力和能力，能讓世界更認識台灣。只要每位台灣人民一起努力，深化台灣和國際的交流，台灣一定更有力量。

總統向每位台灣女孩說：「不要小看自己，也不要因為自己的年齡或性別，就低估了自己。妳的力量並不小，是推動台灣前進的大力量。各位台灣女孩，我們一起自信堅定，帶給世界一個更好的台灣」。（編輯：林興盟）1111011