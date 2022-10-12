蔡總統接見美議員訪團 盼簽署避免雙重課稅協定

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（中央社記者溫貴香台北12日電）總統蔡英文今天接見美國聯邦眾議員聯合訪問團時表示，台美21世紀貿易倡議已經啟動，雙方密切協調，將展開首輪談判，除推動台美高標準的貿易協定，也希望與美國簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更有利的投資環境。

總統蔡英文上午在總統府接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」致詞時提到，這是今年以來第8個美國國會議員訪團，特別是在8月中國軍演之後來訪，讓台灣感受到美國國會堅若磐石的支持以及跨黨派的情誼。

總統說，回顧歷史，台灣人民克服萬難，從威權走向民主，因此面對威權的打壓絕不屈服，會持續捍衛民主與自由的價值。

蔡總統表示，這幾個月來看到威權主義擴張，造成人民遭受戰爭的痛苦，她重申，台灣願意與美國及所有民主夥伴持續深化合作，共同維護區域與全球的和平穩定。

總統並說，台灣與美國是彼此重要的經濟與安全伙伴，她要感謝各位議員持續在美國國會推動各項倡議，展現對台灣的堅定支持。

蔡總統舉例，像是美國政府提供台灣疫苗、美國國會推動國防授權法案或者其他友台的議案，都能夠看見各位議員為台灣發聲，持續深化台美合作以及支持台灣的國際參與。

總統感謝訪台議員們對台灣的重視以及推動強化台灣國防能力的立法，期待未來能夠透過立法行動，讓台美的經濟與安全伙伴關係更緊密。

蔡總統提及，台美21世紀貿易倡議開始啟動，雙方也密切協調，將展開首輪談判，除了推動台美高標準的貿易協定，也希望與美國簽署避免雙重課稅協定，為彼此打造更有利的投資環境，期盼訪台議員們能夠一起支持。

這次訪團分別由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH），以及聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA；另譯：莫頓）率領。

成員另包括：聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL；另譯：沃茲）、以及凱希力（Kai Kahele, D-HI）等，共5位跨黨派聯邦眾議員。（編輯：謝佳珍）1111012