美眾議員摩爾頓：很榮幸與台灣並肩捍衛共享價值

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（中央社記者溫貴香台北12日電）美國聯邦眾議員摩爾頓今天表示，美台關係非常重要且明顯的優勢就是奠基於共享的價值自由、民主及法治。身為軍人他學到一件事，要為共享價值站出來捍衛；就跟烏克蘭人一樣，台灣人也是勇於捍衛自由的，非常榮幸可以與台灣肩並肩站在一起。

總統蔡英文上午在總統府接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」，訪團分別由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH），以及聯邦眾議員摩爾頓（Seth Moulton, D-MA；另譯：莫頓）率領。

成員包括：聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員瓦爾茲（Michael Waltz, R-FL；另譯：沃茲）、以及凱希力（Kai Kahele, D-HI）等，共5位跨黨派聯邦眾議員。

江笙致詞表示，到台灣參加國慶日活動，是希望提醒世界，對於自由安全的印太區域共同承諾以及責任，比以往還要更強健，台灣是亞洲未來民主希望的燈塔，也是美國及全世界各個盟友重要的貿易夥伴。

她提到，台美之間的關係非常重要，不管是對於國家安全，還是經濟上的安全都是。非常感激有機會可以來到這裡，和蔡總統及台灣的政府官員說明這點。

江笙談到，在全球晶片短缺的這個時期，台灣的晶圓製造商環球晶圓公司宣布會投資50億美元，在德州建立製造廠，用來製造半導體，也可以在德州的謝爾曼市（Sherman）創造1500個工作機會。

江笙說，她曾與桃園市長鄭文燦會面，鄭文燦提到希望桃園機場可以加入美國境外預先通關計畫（CBP），此行也有和相關人員會面討論這個議題。

她表示，如果可以建立預先通關的設施，台灣去美國的旅客可以有更順暢的體驗，而且也能提升台灣和美國之間的往返交流，增加安全性及便利性。

摩爾頓致詞表示，這次國會訪團是跨黨派，很多都有軍事背景。身為軍人非常了解戰爭多麼可怕，也了解和平多麼可貴。美國前總統雷根曾說，要有和平，必須要先強大自己。所以來到台灣，就是希望可以強化美國與台灣的夥伴關係，也期待之後可以強化而且深化台灣和美國間的經濟夥伴關係。

他強調，要強化美台之間的關係，很重要的一點，就是意見和想法相關的交流。美台關係非常重要且明顯的優勢，就是奠基於共享的價值自由、民主及法治。

摩爾頓說，這些價值不是只有美國和台灣共享的，應該是全人類共享的普世價值。這些價值是美國人擁護的、是台灣人擁護的、也是烏克蘭人擁護的，還有他深信也是中國人民所擁護的價值。

他表示，身為軍人學到一件事，就是必須要為這些共享價值站出來捍衛。「我們也知道，就跟烏克蘭人一樣，台灣人也是勇於捍衛自由的」，非常榮幸可以與台灣肩並肩站在一起。（編輯：謝佳珍）1111012