蔡英文28日辦社群之夜 北北基桃4選將同台搶年輕票

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（中央社記者葉素萍、王揚宇台北12日電）民進黨副秘書長林鶴明今天表示，黨主席蔡英文28日將舉辦社群之夜，號召年輕支持者參加，並邀北北基桃4縣市長參選人同台；黨中央也規劃11月初在北部舉辦大型造勢活動，主題將著墨在國家、台灣發展。

民進黨今天召開中常會，與會者轉述，黨主席蔡英文在會中提到，選舉剩45天，請黨公職把所有力氣拿出來。

與會者轉述，民進黨秘書長林錫耀會中表示，明天邊境解封，對民眾來說是好消息，總統蔡英文跟行政院長蘇貞昌都有相關配合行程，業者也有慶祝活動；可能因為疫情關係，這次選情很冷，雖然各地競總陸續成立、政績說明會也有進行，各地動員也不錯，但只要走出場子，還是冷。

林錫耀說，由於選情冷，對要拚連任的人有利，國民黨現在有10個縣市長要拚連任，民進黨要卸任的縣市長多，因此對民進黨來說是蠻大問題；不過，根據民調顯示，民進黨支持度目前仍穩，在野黨要塑造討厭民進黨的氛圍沒有成功，但仍要加強宣傳論述執政績效，基本盤要顧好。

林錫耀提到，網路成為訊息流通最大的媒體，但有些訊息沒辦法平衡或無法查證，應該要以戰止戰、該反駁的還是要反駁，大家要對支持者有信心。

另外，民進黨副秘書長林鶴明在中常會後向媒體指出，民進黨規劃10月28日舉辦社群之夜活動，邀北北基桃參選人參加。

林鶴明說，蔡英文從2019年以來舉辦過多場社群之夜，從總統選舉、高雄市長補選、台中立委補選等，都有辦過社群之夜，透過蔡英文社群，號召年輕支持者透過網路報名參加。

他表示，今年九合一選舉，蔡英文也有這樣的規劃，預計10月28日舉辦社群之夜，邀請北北基桃參選人同台，活動不會用一般的傳統造勢方式呈現，內容還在設計中。

林鶴明說，北北基桃4縣市參選人先前在華江橋，為交通政策同台，網路與社會上反應都蠻正面，民眾喜歡政策同台合作的團隊方式，未來包括社群之夜等活動，都會陸續規劃同台。

林鶴明指出，選前各地競總都有晚會規劃，至於中央黨部，由行政院長蘇貞昌帶隊的政績宣講系列持續在走，蔡英文也有百工百業、各地競總成立的場合在跑，會持續到11月初。

他說，黨中央幕僚正規劃11月初在北部舉辦一場大型造勢活動，主題訴求將針對國家、台灣發展著墨，不會只是演講場，希望呈現比較多的意象與討論方向，但內容還在規劃。（編輯：謝佳珍）1111012