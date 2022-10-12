更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
泰晤士世界大學排名 台大全球187退步74名、亞洲大學超越清交成
首頁 / 政治
蔡英文
新聞專題
蔡英文1/300
首頁 / 政治

賴副總統多次到台中輔選 蔡其昌：為政見背書

2022/10/12 16:30（10/12 16:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）12日受訪時表示，感謝副總統賴清德多次為他輔選，一方面是對於他當選台中市長執政有信心，另一方面也肯定他在台中的努力與付出。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月12日
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）12日受訪時表示，感謝副總統賴清德多次為他輔選，一方面是對於他當選台中市長執政有信心，另一方面也肯定他在台中的努力與付出。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中12日電）副總統賴清德多次到台中輔選，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，賴副總統對他當選有信心並肯定努力，他多次邀請總統蔡英文、賴副總統到台中，目的是要為他的政見背書。

蔡其昌今天晚間將在台中市東區樂成宮舉辦「台中動起來！」造勢晚會，除桃園市長鄭文燦、立委黃國書與多名在地市議員助講，賴副總統也將到場站台。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，感謝賴副總統多次為他輔選，一方面賴副總統對於他當選台中市長執政有信心，另一方面也肯定他在台中的努力與付出。

蔡其昌說，過去4年台中市政府不努力積極爭取中央預算，導致城市競爭衰弱，很多預算都被外縣市爭取走了，中央有預算要照顧台中，也要有一個有執行力、可以配合的市長，才有辦法達到相輔相成的效果。

蔡其昌表示，他邀請蔡總統、賴副總統與行政院長蘇貞昌等人到台中，如果未來當選，現在就超前部署為他的政見背書，未來當選後可以無縫接軌，把台中的大建設一項一項完成。（編輯：郭諭儒）1111012

蔡其昌
海線通車百年慶 鐵道迷擠大甲月台搶拍蒸汽火車國王 海線鐵路慶百年 蔡其昌盼台中雙軌高架早日完工
賴清德
聯合大學50週年 副總統讚許掌握國家發展方向 賴副總統接見加國議員訪團 盼台加FIPA有進展
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
蔡英文28日辦社群之夜 北北基桃4選將同台搶年輕票