賴副總統多次到台中輔選 蔡其昌：為政見背書

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民進黨台中市長參選人蔡其昌（左）12日受訪時表示，感謝副總統賴清德多次為他輔選，一方面是對於他當選台中市長執政有信心，另一方面也肯定他在台中的努力與付出。（蔡其昌競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月12日

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（中央社記者蘇木春台中12日電）副總統賴清德多次到台中輔選，民進黨籍台中市長參選人蔡其昌今天表示，賴副總統對他當選有信心並肯定努力，他多次邀請總統蔡英文、賴副總統到台中，目的是要為他的政見背書。

蔡其昌今天晚間將在台中市東區樂成宮舉辦「台中動起來！」造勢晚會，除桃園市長鄭文燦、立委黃國書與多名在地市議員助講，賴副總統也將到場站台。

蔡其昌今天接受媒體聯訪時表示，感謝賴副總統多次為他輔選，一方面賴副總統對於他當選台中市長執政有信心，另一方面也肯定他在台中的努力與付出。

蔡其昌說，過去4年台中市政府不努力積極爭取中央預算，導致城市競爭衰弱，很多預算都被外縣市爭取走了，中央有預算要照顧台中，也要有一個有執行力、可以配合的市長，才有辦法達到相輔相成的效果。

蔡其昌表示，他邀請蔡總統、賴副總統與行政院長蘇貞昌等人到台中，如果未來當選，現在就超前部署為他的政見背書，未來當選後可以無縫接軌，把台中的大建設一項一項完成。（編輯：郭諭儒）1111012