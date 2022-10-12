府：總統推能源轉型有目共睹 李遠哲說法有落差

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（中央社記者溫貴香台北12日電）前中央研究院長李遠哲表示，與總統蔡英文談2025非核家園，總統指「2024年後不是我的事」讓李遠哲為此擔憂。總統府今天對此表示，李遠哲的相關說法與政府政策推動現況顯有落差，總統大力推動能源轉型有目共睹。

李遠哲今天接受網路媒體專訪時提到，總統蔡英文執政後並沒有讓台灣社會變得更好，能源政策更是錯誤不斷，兩人日前針對溫室氣體排放交換意見，蔡總統當面直說「2024年後不是我的事」，讓李遠哲擔憂不已，「蔡總統到最後，我還是沒辦法繼續跟她溝通」。

總統府發言人張惇涵晚間回應表示，李遠哲的相關說法，與政府政策推動現況顯有落差。蔡總統上任後，大力推動「能源轉型」有目共睹，台灣更與世界同步，致力「2050淨零轉型」的推動，持續以實際行動推動國家永續發展。

張惇涵表示，總統在10月10日國慶演講，也再次強調「淨零轉型」的重要性。實際上，政府將在2030年以前投入9000億元推動淨零轉型；不僅今年3月已公布「淨零轉型的路徑圖」，行政院也已通過「氣候變遷因應法」草案，送請立法院審議。

他進一步表示，蔡總統不只一次強調過，能源轉型要繼續、產業轉型要加速、生活轉型要啟動、社會轉型要公正，政府在規劃相關路徑及措施時，都含括了李遠哲所提及的範圍。而各部會也都陸續提出具體政策方案。

張惇涵重申，誠如蔡總統在國慶日的演說，從能源轉型邁向淨零轉型，這不只是台灣對國際社會的承諾，更是要共同承擔的世代責任。這對世界而言，對台灣而言，確實都是艱鉅的挑戰，需要全民共同努力，台灣也一定要成功。（編輯：林興盟）1111012