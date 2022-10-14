蔡總統視察郵輪復航進度 助業者恢復疫情前榮景

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（中央社記者沈如峰基隆14日電）總統蔡英文今天視察基隆港旅運大樓郵輪復航整備進度時表示，2023年預計到基隆靠港郵輪已79航次，可吸引34萬人次造訪，政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前榮景。

蔡總統在交通部長王國材、基隆市長林右昌及民主進步黨籍立法委員蔡適應等陪同下視察時說，昨天台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情邊境解封首日，她到桃園國際機場了解空運解封狀況，現在到基隆了解海運解封情況。

蔡總統說，台灣港務股份有限公司、交通部及基隆市政府為因應開放，真的很努力，做好萬全準備。基隆曾被「亞洲郵輪領袖平台」評選為「亞洲最佳國際郵輪母港」，疫情前一年吸引超過94萬人次造訪，但港務公司董事長李賢義提及，疫情對郵輪業造成不小衝擊。

蔡總統表示，2020年7月政府推動郵輪國內跳島及環島航線，當時是亞洲第一個郵輪復航國。邊境解封後，政府已準備好迎接更多郵輪旅客到台灣。

蔡總統說，航運復航前置作業，包括人力、物力或時間都比空運多，政府會全力協助業者，儘速恢復疫情前榮景。

蔡總統表示，基隆是北台灣最重要港口城市，這幾年在林右昌及蔡適應努力下，基隆在疫情中依然持續進步發展，努力成為「東亞國際郵輪營運中心」。

蔡總統說，為迎接更多國際郵輪旅客到台灣，港務公司於疫情期間更新升級軟、硬體設備，將用全新面貌、更高品質服務所有旅客。

蔡總統告訴旅居海外、很久沒回台灣鄉親，「歡迎你們回家」，也要告訴國際好友，「歡迎你們來台灣」。台灣有豐富人文風光、好玩景點與美食，值得國際觀光客再訪，也感謝大家在第一線辛苦付出，讓國民一起努力拚觀光及經濟，讓台灣邁向更繁榮正常生活。（編輯：李明宗）1111014