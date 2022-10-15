蔡總統慰勞指揮中心 抗疫1000天讓世界看見台灣應變危機能力

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台灣成立中央流行疫情指揮中心對抗COVID-19疫情，15日邁入第1000天，總統蔡英文（前排中）上午在行政院長蘇貞昌（前排左8）、行政院首席防疫顧問張上淳（前排右10）、指揮中心指揮官王必勝（前排右9）等人陪同下，到指揮中心慰勞團隊，並送上象徵「平安」的蘋果。（指揮中心提供）中央社記者沈佩瑤傳真 111年10月15日

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（中央社記者沈佩瑤台北15日電）台灣對抗COVID-19疫情今天邁入第1000天，總統蔡英文上午至指揮中心慰勞團隊送上象徵「平安」的蘋果。蔡總統表示，這1000天的日子，台灣沒被疫情擊倒，讓世界看到台灣應變危機的能力和韌性。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）自2019年底經確認以來，迄今造成全球逾6億人感染、600多萬人死亡，台灣在2020年1月20日成立中央流行疫情指揮中心投入抗疫之戰，今天邁入第1000天。

蔡總統今天上午在行政院長蘇貞昌、衛生福利部長薛瑞元等人陪同下，至中央流行疫情指揮中心出席「千錘百鍊、蘋安幸福」COVID-19防疫1000天活動，慰勞防疫團隊辛勞，還特別致送具平安寓意的蘋果。

王必勝簡報回顧走過1000天點滴，從一開始沒有疫苗可打，必須阻斷病毒進入社區，台灣曾有252天零確診紀錄，可見防疫團隊和全民努力，後來疫苗問世，台灣卻面臨採購困境，感謝日本、美國奧援，及民間單位鼎力相助，如今進入與病毒共存，防疫團隊千錘百鍊，希望全民平安幸福。

想起曾帶隊到中國協助撤僑，王必勝笑說，當時必須全身穿戴層層防護衣，但他沒有聽同仁勸告穿尿布，結果一路忍耐「很痛苦」，也成為他抗疫以來最難忘的小插曲。

「最後，我們沒有忘記這個人」，王必勝提到，1000天中，前疫情指揮官陳時中帶領指揮中心908天，昨天把蔡總統送的蘋果送到他手上，他也表示很想念指揮中心團隊，現在他在另外一個跑道上努力，「我想我們都會懷念他」，未來大家會一起努力。

蔡總統致詞時說，這是她第9次到指揮中心，1000天以來，經歷很多挑戰，但同仁們咬緊牙關努力撐住，關關難過關關過，感謝同仁為台灣拚了1000天。

蔡總統說，這段日子以來，防疫工作難免受批評、被質疑，都虛心接受並深切檢討，但台灣的防疫成績不僅獲國際稱讚，各項數據也非常受到肯定，像是在OECD重點國家COVID-19致死率第6低、超額死亡全球第3低，根據日本經濟新聞所發布的疫情復甦指標，台灣在全球120個國家中排第1名。

蔡總統表示，這1000天的日子，台灣沒有被疫情擊倒，也讓世界看到台灣應變危機的能力和韌性，因為大家團結努力，台灣國境開放了，雖然疫情尚未完全終結，台灣的腳步沒有因為疫情停下，才能有更好的台灣，現在要加把勁讓台灣大幅前進。

蘇貞昌勉勵團隊表示，COVID-19疫情從中國傳出進而肆虐全球，外界原本預期最接近的的台灣會受害最慘，但台灣最早登機檢疫、最早成立指揮中心，至今1000天，所有夥伴包括全體國民，大家齊心合力走到這，這1000天不是只有1000個天，而是分分秒秒、時時刻刻沒有早晚。

蘇貞昌說，面對未來，不只是要對抗不斷變異的病毒，還有比病毒更厲害的口舌是非，需要大家一起努力，未來要平安加上幸福，「因為台灣是我的家、我的國家、謝謝大家」。（編輯：陳政偉）1111015