疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常【圖輯】

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文、攝影：中央社記者趙世勳

不管你喜不喜歡，持續超過兩年的COVID-19疫情，終於走到「與病毒共存」的階段。Omicron病毒株高傳染力、輕症居多的特性，加上疫苗覆蓋率漸增，許多國家陸續鬆綁防疫管制，台灣也不再追求清零，改而尋求防疫新生活模式。

春夏之交，北部社區感染態勢明確，每日確診數屢創新高，但有了過去兩年的嚴峻考驗，國人心理上確已有所準備。

這波Omicron來襲，大家對於該做什麼已經不陌生。一個又一個車來速篩檢站開設、疫苗隨到隨打，勤洗手、戴口罩、噴酒精消毒，早已是日常生活的一部分。平常外出，即便坐在餐廳吃飯，聽隔壁桌聊著疫苗副作用、施打的品牌，甚至親友確診的心得，相互提醒的關懷之下，語氣裡帶著幾分稀鬆平常。

相較於去年5月風聲鶴唳的三級警戒，今年大街上鮮少看見陸軍化學兵的身影。中央流行疫情指揮中心不斷調整相關規範，取消實聯制、停止個案疫調、允許戶外運動脫口罩、放寬居家隔離與入境防疫措施，力求穩住醫療量能。儘管單日新增3萬、6萬、9萬例不斷跳動的數字頗為驚人，民眾照樣外出活動。

高雄市政府在同盟公園設置車來速採檢站，許多民眾騎機車前來做PCR採檢。

中央疫情指揮中心協同台北榮民總醫院於5月17日在中正紀念堂開設車來速採檢站，每天服務到晚間8時，讓民眾下班後也能篩檢。

新北市中和環球購物中心5月20日開設疫苗接種站，許多民眾排隊等候。醫護人員手舉QR Code，提醒民眾掃描確認基本資料是否正確。

新北市板橋區欣民藥局配合政策開始販售實名制家用快篩劑，藥師忙進忙出。

與疫共存，需要快篩輔助。政府比照「口罩國家隊」模式，與多家國產試劑廠商合作成立「快篩國家隊」，4月底推出憑健保卡購買的實名制快篩劑，也加緊進口、徵收快篩試劑。

實名制快篩劑開賣首日，有人一早就在藥局門口排隊等候，有人在社群媒體發問哪裡還買得到，超商也推出防疫地圖，即時更新各門市快篩試劑存量。所幸一度吃緊的供需狀況，6月份漸見緩和。

疫情升溫，衛福部認證的中藥方「清冠一號」，在口耳相傳之下很快搶購一空。很多民眾為了提升免疫力、為了提前儲備，紛紛趕往中藥行、藥局抓藥防疫自保。有中藥行業者直言，許多中藥材因此出現大缺貨。

隨著疫情急遽升溫，不少民眾到中藥行抓藥，盼提升免疫力或以防萬一。台北一家中西藥局藥師正在準備中藥材配藥。

現行公費給付的「台灣清冠一號」是由國內GMP中藥廠出產的科學中藥，坊間中醫診所、中藥房也以同樣成分煎煮俗稱「類清冠一號」的水藥，供有需要的民眾自費購用。圖為清冠一號成分之一的魚腥草。

許多民眾前往中藥行、藥局抓藥防疫，許多中藥材因此缺貨。台北市一間中醫診所藥師使用盤秤抓藥。

為免大型集會衝擊防疫，台北開齋節已連續2年因防疫考量停辦，今年終於恢復舉行，讓在台灣的穆斯林社群如願相聚。台北市政府規定，參與者需要打滿3劑疫苗，保護自己，也保護別人。

台北市政府觀光傳播局5月8日於大安森林公園舉辦睽違兩年的「2022台北開齋節歡慶活動」，吸引許多信仰穆斯林的外籍移工、民眾參與。

台北清真寺5月13日舉行的「主麻日」活動上，穆斯林戴好口罩閱讀古蘭經，室內禁止飲食。

台北清真寺「主麻日」活動，穆斯林戴著口罩做禮拜，席地而坐也不忘保持適當距離。

疫情指揮官、衛福部長陳時中形容這波Omicron疫情升溫，是每個國家必經之路，如何在必經之路讓醫療、藥物、社會安全、經濟趨於穩定，是台灣現在努力的方向。

當身邊確診的親友同事不再被汙名化、不再承受異樣眼光、勇於分享個人醫療心得，大街上，行人的社交距離已漸漸模糊，口罩戴好戴滿，人與人的肢體接觸不再有隔閡。

兩年多的防疫，就像是一場耐力賽。大家心中都有一個疑問：這場疫情究竟有沒有結束的一天？

當「清零政策」轉向「與病毒共存」的新常態，國人雖然依舊謹慎因應，卻早已把個人防疫工作當成日常生活的一部分，那些沒有戴口罩的記憶，恍如隔世。但總有一天，我們會再看到彼此無遮罩的笑容。（編輯：孫仲達）1110616

新北市消防局「防疫派遣中心」由387名內勤人員編組輪值，承接119「重症送醫案件聯繫收治醫院」、「輕症未送醫案件追蹤關懷」及「受理民眾諮詢」的工作；圖為派遣中心工作情形。

中華職棒富邦悍將隊4月4日在主場新莊棒球場開幕戰對決中信兄弟隊，許多球迷進場觀戰，戴好口罩遵守防疫規範。

北部疫情波峰已過，進入高原期，台北捷運流量慢慢回升。圖為6月15日晚間台北捷運車廂一景，民眾正常入座，不再刻意拉開間隔。

確診者居家照護啟動之後，各縣市逾1800家健保藥局動起來，依照視訊看診醫師開立處方，由藥師送藥到府，讓居家隔離的確診者有藥可用。台北市信義區綠杏大藥局藥師曾光洵（圖）送藥到民宅公寓，以手機與民眾聯繫。

北一女中6月7日畢業典禮因防疫考量，不開放家長、訪客入校，全程線上直播。畢業生拿著花束在校門口拍照留念。

台灣邁入「與疫共存」階段，日常生活持續。圖為台北饒河夜市商家戴好口罩為消費者挽臉。

今年防疫不禁止餐廳內用，台北科技大學校園美食區以透明隔板維護學生用餐安全。

疫情嚴峻，儘管天氣炎熱，新北市永和福和橋下跳舞民眾仍不忘把口罩戴好。

戴口罩成為日常的一部分，傍晚下班尖峰時間，台北市信義區機車族口罩戴好戴滿。

中央疫情指揮中心4月下旬規定民眾參加遶境、旅行團等必須打滿3劑疫苗。圖為4月3日台北市萬華區玄天上帝誕辰遶境。

台北市林森北路夜生活持續，計程車司機正等著乘客上門。