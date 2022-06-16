疫情中的耐力賽 病毒從非常融入日常【圖輯】
文、攝影：中央社記者趙世勳
不管你喜不喜歡，持續超過兩年的COVID-19疫情，終於走到「與病毒共存」的階段。Omicron病毒株高傳染力、輕症居多的特性，加上疫苗覆蓋率漸增，許多國家陸續鬆綁防疫管制，台灣也不再追求清零，改而尋求防疫新生活模式。
春夏之交，北部社區感染態勢明確，每日確診數屢創新高，但有了過去兩年的嚴峻考驗，國人心理上確已有所準備。
這波Omicron來襲，大家對於該做什麼已經不陌生。一個又一個車來速篩檢站開設、疫苗隨到隨打，勤洗手、戴口罩、噴酒精消毒，早已是日常生活的一部分。平常外出，即便坐在餐廳吃飯，聽隔壁桌聊著疫苗副作用、施打的品牌，甚至親友確診的心得，相互提醒的關懷之下，語氣裡帶著幾分稀鬆平常。
相較於去年5月風聲鶴唳的三級警戒，今年大街上鮮少看見陸軍化學兵的身影。中央流行疫情指揮中心不斷調整相關規範，取消實聯制、停止個案疫調、允許戶外運動脫口罩、放寬居家隔離與入境防疫措施，力求穩住醫療量能。儘管單日新增3萬、6萬、9萬例不斷跳動的數字頗為驚人，民眾照樣外出活動。
與疫共存，需要快篩輔助。政府比照「口罩國家隊」模式，與多家國產試劑廠商合作成立「快篩國家隊」，4月底推出憑健保卡購買的實名制快篩劑，也加緊進口、徵收快篩試劑。
實名制快篩劑開賣首日，有人一早就在藥局門口排隊等候，有人在社群媒體發問哪裡還買得到，超商也推出防疫地圖，即時更新各門市快篩試劑存量。所幸一度吃緊的供需狀況，6月份漸見緩和。
疫情升溫，衛福部認證的中藥方「清冠一號」，在口耳相傳之下很快搶購一空。很多民眾為了提升免疫力、為了提前儲備，紛紛趕往中藥行、藥局抓藥防疫自保。有中藥行業者直言，許多中藥材因此出現大缺貨。
為免大型集會衝擊防疫，台北開齋節已連續2年因防疫考量停辦，今年終於恢復舉行，讓在台灣的穆斯林社群如願相聚。台北市政府規定，參與者需要打滿3劑疫苗，保護自己，也保護別人。
疫情指揮官、衛福部長陳時中形容這波Omicron疫情升溫，是每個國家必經之路，如何在必經之路讓醫療、藥物、社會安全、經濟趨於穩定，是台灣現在努力的方向。
當身邊確診的親友同事不再被汙名化、不再承受異樣眼光、勇於分享個人醫療心得，大街上，行人的社交距離已漸漸模糊，口罩戴好戴滿，人與人的肢體接觸不再有隔閡。
兩年多的防疫，就像是一場耐力賽。大家心中都有一個疑問：這場疫情究竟有沒有結束的一天？
當「清零政策」轉向「與病毒共存」的新常態，國人雖然依舊謹慎因應，卻早已把個人防疫工作當成日常生活的一部分，那些沒有戴口罩的記憶，恍如隔世。但總有一天，我們會再看到彼此無遮罩的笑容。（編輯：孫仲達）1110616
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。