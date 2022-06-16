比爾蓋茲：全球大流行疫病還會再來 做好準備面對疫後新未來【書摘】

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COVID-19疫情已改變全世界，微軟創辦人比爾．蓋茲預言全球大流行的傳染病發生率只會愈來愈高，人類必須正視這個現實，做好準備面對疫後未來。（圖取自facebook.com/BillGates）

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（中央社網站）COVID-19疫情已經改變了全世界，雖然有了疫苗、有了藥物，醫學發展愈來進步，但疫情造成的恐慌與挑戰，只有少數獲得解決，絕大部分的問題還沒有答案。微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）預言全球大流行的傳染病發生率只會愈來愈高，人類必須正視這個現實，做好準備去面對疫後未來。

蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）長年投入全球衛生與發展問題，包括預防流行疫病、消滅疾病、水質問題、公共衛生等議題。蓋茲繼暢銷書《如何避免氣候災難》後，今年5月份在美國發表新書《如何避免下一場大流行病》，中文版近日上市。

除了整理全球疫苗與藥物最新發展，蓋茲也提出他對疫後全球趨勢的預測與分析，他認為個人、企業、政府都需要建立新能力，才能因應疫後變局。中央社取得授權與您分享。

影片來源：Bill Gates

傳染病發生率愈來愈高的兩大原因

發現新病原，原本不是什麼新鮮事。WHO指出，過去50年來，科學家已鑑定出超過1500種新病原，大多發跡於動物，後來才傳給人類。

古老的傳染病仍存在，就連大部分人都以為是古代才有的 鼠疫 鼠疫小百科 致病原

鼠疫桿菌，呈卵圓形，通常在小型哺乳動物及其跳蚤中發現。



鼠疫桿菌，呈卵圓形，通常在小型哺乳動物及其跳蚤中發現。 傳染方式

腺鼠疫 ：主要由被感染跳蚤叮咬吸取人類血液，或是人類處理被感染動物或鼠疫感染者屍體的組織時，不慎接觸膿液而感染

肺鼠疫 和 咽鼠疫： 藉空氣散播，人類因吸入帶有致病原的飛沫（原發性肺鼠疫病人或已發展出末期鼠疫肺炎的腺鼠疫病人的飛沫）而感染



：主要由被感染跳蚤叮咬吸取人類血液，或是人類處理被感染動物或鼠疫感染者屍體的組織時，不慎接觸膿液而感染 和 藉空氣散播，人類因吸入帶有致病原的飛沫（原發性肺鼠疫病人或已發展出末期鼠疫肺炎的腺鼠疫病人的飛沫）而感染 臨床症狀、出現發燒、寒顫、頭痛、不適、虛脫及白血球增多，且伴隨下列一種（含）以上的主要臨床型態：

局部淋巴腺炎（腺鼠疫）

沒有明顯淋巴腺腫之敗血症（敗血性鼠疫）

肺鼠疫：腺鼠疫或敗血性鼠疫經血行蔓延造成（次發性肺鼠疫）或吸入飛沫感染（原發性肺鼠疫）

由暴露於較大感染性飛沫或食入受感染組織（咽鼠疫）所造成之咽炎和頸部淋巴腺炎



局部淋巴腺炎（腺鼠疫） 沒有明顯淋巴腺腫之敗血症（敗血性鼠疫） 肺鼠疫：腺鼠疫或敗血性鼠疫經血行蔓延造成（次發性肺鼠疫）或吸入飛沫感染（原發性肺鼠疫） 由暴露於較大感染性飛沫或食入受感染組織（咽鼠疫）所造成之咽炎和頸部淋巴腺炎 潛伏期

通常為1～7天（原發性肺鼠疫為1～4天） 資料來源：衛福部疾管署、世界衛生組織 看更多 關閉 ，也仍未絕跡；WHO每年都接獲至少40起霍亂爆發的通報；在1976年和2018年間， 伊波拉病毒 伊波拉病毒小檔案 剛果在今年4月出現伊波拉病毒疫情，7月底曾一度宣布疫情結束，但8月初再傳出東部疫情爆發的消息。 症狀： 病毒可能引起伊波拉出血熱，當人類接觸到受感染動物、血液或器官，易被傳染病毒，人與人之間也可能藉這些方式感染。初期症狀有突然高燒、肌肉酸痛、頭痛等，接著出現嘔吐腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象，死亡率最高可達9成。

病毒可能引起伊波拉出血熱，當人類接觸到受感染動物、血液或器官，易被傳染病毒，人與人之間也可能藉這些方式感染。初期症狀有突然高燒、肌肉酸痛、頭痛等，接著出現嘔吐腹瀉、皮膚斑點狀丘疹與出血現象，死亡率最高可達9成。 過去疫情：多零星發生在非洲地區偏遠村落，2014至2016年西非伊波拉疫情是歷來規模最大，造成1萬1300多人死亡，許多病例是在照顧患者或埋葬遺體時感染。當時逐漸擴散到鄰近賴比瑞亞以及獅子山共和國，甚至美國或其他地區，因此引起關注。 看更多 關閉 共有24起地方爆發和一次地區性流行。如果把小型傳染病算進來，每年可能有200起以上的傳染病爆發。

當一個地方的疫病演變為全球大流行，世界上的每個人都會受到影響。打從開始研究傳染病以來，我就一直很擔心這個問題。尤其是流感病毒和冠狀病毒這類影響呼吸道的病毒，因為傳播速度很快，也就特別危險。

然而，我們正迎來一個全球疫情發生率只會愈來愈高的時代，主要有兩個原因︰一是都市化讓人類以愈來愈快的速度侵占自然棲地，與動物的接觸變多，病害也更有機會從動物跳到人身上，在最近30次無預警的疫情大爆發中，有3/4都牽涉到人類以外的動物；另一是國際旅行愈來愈頻繁，在COVID-19疫情爆發前，每年國際入境人次高達14億，而1950年時只有2500萬。

全球疫情發生率愈來愈高的原因，包括都市化讓人類與動物的接觸變多，病害更有機會從動物跳到人身上，以及國際旅行頻繁。圖為美國華府雷根國家機場旅客。（中央社檔案照片）

一般人很難想像疾病傳播有多迅速，大部分人都不曾遇過感染人數指數成長的例子。以伊波拉病毒病毒為例，2014年春天，我開始收到蓋茲基金會公共衛生組寄來有關疫病爆發的電子郵件，透露了不祥之兆。首先是在幾內亞共和國東南部傳出伊波拉病毒的數個感染案例；同年7月，病毒出現在首都柯那克里（Conakry），並跨越國界，在鄰國包括賴比瑞亞和獅子山共和國在內的首都，也出現確診案例。後來病毒散播到包括美國在內的7個國家，超過1萬1000人因此喪命。

伊波拉病毒很可怕，會讓病患七孔流血，但由於這個疾病發作很快，而且會導致病患癱瘓，所以不會感染上千萬人。流感病毒與新冠病毒就不一樣了。

終結疫病大流行威脅 要靠多面向創新

COVID-19疫情的經歷讓人永生難忘，就像第二次世界大戰改變了我父母那一代對世界的認知，新冠病毒也改變了我們看世界的角度。

變異株、突破性感染，更令人不安的是疫情會有好幾波，也就是確診數又突然大增。從歷史上的疫病流行就知道，疫情會一波接著一波來襲，但每回出現新一波疫情，我們總是措手不及。全球疫情再起不是會不會發生，而是何時會發生。

比爾．蓋茲表示，全球疫情再起不是會不會發生，而是何時會發生。圖為香港疫情再起，2月大批民眾在中環一處臨時採檢站排隊等待檢測。（中央社檔案照片）

如何終結疫病大流行的威脅？我深信創新的力量。創新不只是採用新技術或研發新疫苗，也可以是新做法、新政策、新方案。說到創新，新技術不等同於創新，更需考量安全與效用，尤其是醫療相關領域的創新。

在科技與疫情催化下，數位應用在許多領域都開始突飛猛進，當前工作場所的變革，只是各個領域變化的前兆，數位化終將以各種方式改變所有人的生活，每個人都必須重新思考以往的做事方法。

疫情讓大家不得不重新思考，什麼是各類活動可接受的另一種形式，曾經被視為次要的數位替代方案，一躍成為最佳的選擇。疫情初期，許多技術只能做到「夠好」而已，大家也只是湊合著用。但過去這兩年來，隨著趨勢漸漸明朗，市場對這些數位工具的需求持續存在，在品質和功能上也看到長足的進步，隨著硬體和軟體都變得更好，未來這種進步只會繼續下去。

眼前只不過是這個數位新紀元的開端，我們使用數位工具的機會愈多，在使用數位工具來改善生活品質方面也會變得愈有創意。

我在2022年初走筆至此，許多公司和員工仍在摸索他們的「新常態」是什麼，有些人已經完全回到辦公室上班，有些則維持遠距、完全不進公司，多數人是介於兩者之間，還在摸索最適宜的模式。傳統工作該有的樣子已被徹底顛覆，我看到許多重新思考做事方式的機會。人類正在接近一個臨界點，當前工作場所的變革，只是各個領域變化的前兆。（書摘由天下雜誌授權，中央社節錄整理）（編輯：王靖怡）1110616

（天下雜誌提供）

書名：如何避免下一場大流行病：比爾．蓋茲解析疫後新未來

作者：比爾．蓋茲

譯者：鄭方逸、張靖之

出版社：天下雜誌

出版日期：2022/06/29