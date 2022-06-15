50歲才開始存退休金不嫌晚 儲蓄比投資更重要【書摘】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國專業金融分析師班．卡爾森力倡「存錢不會讓你超級有錢，但退休後的老本有6成要靠儲蓄」。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）近年台股交易熱絡，去年底開戶數已突破1200萬人，散戶、年輕族群爭相湧入。但是，沒人能控制股市漲跌，市場不會因為你需要，就給你高報酬，你唯一有機會控制的只有要「存多少錢」與「花多少錢」。唯一適用於所有人、各種財務狀態的安心退休法則只有一招：存錢。

美國專業金融分析師（CFA）班．卡爾森（Ben Carlson）力倡「存錢不會讓你超級有錢，但退休後的老本有6成要靠儲蓄」，在投資之前，更重要的是存錢，對一般存退休金的人來說，真正的財富來自儲蓄、複利及等待，50歲才開始存退休金也不嫌晚。中央社取得授權，與您分享他的計算方式。

何時該開始存錢？

根據富比士400大富豪排行榜（Forbes 400），巴菲特（Warren Buffett）在1990年即將度過60歲生日時，身家淨值近40億美元。30年後的2020年，90歲的巴菲特淨值高達700多億美元（而且是扣除了數百億美元的慈善捐款後）。換言之，巴菲特的淨值有將近95%是在他60歲以後創造的。

大部分關於退休的計算，所需輸入的資料相當簡單，只要輸入目前已儲蓄的金額、目標儲蓄額，以及假設的報酬，計算機就會根據上述假設的輸入資料，得出未來值。

用這個方法來判斷退休前要存多少錢，並不周全，因為人生不是一直線。退休金的計算簡單明瞭，真實世界卻是錯綜複雜。規劃退休時，需要重視的是正確（在預想範圍內），而不是精確（分毫不差），不過，計算數字可以讓你大致了解，你的儲蓄習慣對於創造長期財富的影響。

了解這點後，請看以下典型的退休規畫計算，這是某位年輕人的未來展望。假設你在25歲開始存錢，目標是65歲退休。一開始，你把年薪4萬美元的12%存起來，每一年增加3%。

上述假想的退休金計算，到最後會存下多少錢？答案是，起步早加上高儲蓄率，年屆退休時會存下超過150萬美元。

由此可知，穩定的兩位數儲蓄率，加上不錯的投資報酬和合理的複利，使這個例子的假想主角在年屆退休時，成為百萬富翁。

看到這些數字會使你相信，你的投資報酬占了很大比重，因為3/4的最終儲蓄額來自複利的投資收益。不過，把上述結果切分成不同時期，會有不同的發現。

以下是25歲開始儲蓄，到35歲時的情況：

在剛開始那10年，你存入退休帳戶的金額，構成餘額的大部分。以下是45歲的情況：

要經過20年以上，投資收益對餘額的貢獻才會追上儲蓄。

計算退休金時，隱藏著一個看不見的複利，也就是絕大多數的成長，會出現在接近退休年齡、累積起夠多的餘額時。在儲蓄和投資的最後10年間，你會看到價值如下變動：

上例中，最後10年（56歲至65歲）的投資收益達66萬美元，占最終餘額40%以上。

巴菲特的例子就是這個原理。跟巴菲特做比較，顯然會讓人不爽，因為他是地球上的前幾大富豪；然而，巴菲特的資產成長和上述退休金計算的例子，都顯示金錢是緩慢成長，直到累積到一定數字後，才會隨著複利作用而一飛衝天。

對一般存退休金的人來說，真正的財富來自儲蓄、複利及等待，這是要花時間的，而且不容易，可能要幾十年才看得到豐碩的成果，比大部分人期待的久多了。

儲蓄比投資重要，但儲蓄無聊，投資則充滿變化。隨著人均壽命的提高，人們比以前更需要具備耐心的美德，並且了解自己未來的時間漫長。

這個基本的例子還提供了幾個啟示：

•聚焦在金融市場上多幾個百分點的投資報酬令人興奮，但是，你在職業生涯的前幾十年能存多少錢，遠比投資策略更重要。

•在前面的例子中，把收入的儲蓄率從12%增加到15%，對於最終餘額的效果，幾乎等同於每年提高1%的投資績效。20%的儲蓄率等於每年的市場報酬超過2%。在投資上賺取較高報酬，比存更多錢困難許多；你能掌控儲蓄率，但卻無人能掌控市場的變化。

•把複利拆成不同的時間區間，足以說明堅持長期儲蓄和投資計畫的力量。每次市場的波動似乎都可能使你賺錢或虧損；提高儲蓄率的簡單動作，長期下來能為財富帶來巨大的影響。

如果你不存錢，你是不是巴菲特第二就不是重點。錢才會生錢，儲蓄永遠在投資之前。

太晚才開始存退休金怎麼辦？

現在有這麼多大齡男女尚未為退休做好準備，有許多理由。有些人單純是收入沒有多到有閒錢為晚年著想，有些人則是工作運不順、在理財方面遇到壞榜樣、個人理財習慣不良，或者缺乏金錢管理的知識。

無論理由為何，有不少人後悔當初年輕一點就開始存錢該有多好，可惜沒有。40或50歲才開始存退休金並不理想，但也不代表注定失敗。最好開始儲蓄的時間是10年前，第二好的時間是今天。如果你是這種情況，不要沮喪，很多相同情況的人會認為太遲而索性放棄，但實情並非如此。

年紀較長才開始存錢，有幾個潛在的優勢。例如你應該是處在收入的巔峰期，孩子很可能已經離家，不再靠你賺錢來養，空巢族可以把原本給孩子的大學學費或其他費用存起來；此外，你可能已經還清貸款，如果多年來你一直在清償負債，現在就可以馬上把這筆錢轉去儲蓄。

你可能會為了追趕進度，而禁不住誘惑，投入高風險的投資標的，但是，若要花10到20年的時間，趁退休前累積退休老本，存錢依舊是遠比投資重要。

假設卡爾和卡菈．卡爾森都是50歲，都沒存什麼退休養老金。孩子現在已經獨立在外，因此，他們可以火力全開存錢。卡爾想藉由多多冒險來彌補之前沒能存下來的錢，而卡菈則寧可提高儲蓄率。

卡爾森夫婦目前家戶所得為10萬美元，每年隨生活成本調整提高2%。卡菈預期投資標的每年複利6%，想存下收入的20%；卡爾則認為他只靠買賣股票、少存點錢，就能賺更多。卡菈覺得卡爾對自己的選股能力太有信心，她寧可多存點錢，也不願接受較高風險的投資策略。

這對夫妻想在65或70歲退休，但又不確知在這麼短的時間內，能存到多少錢。他們目前的計畫如下，其中一個的儲蓄率較高，另一個是卡爾憑著選股功力賺了很多錢。

即使卡爾的投資順利，是卡菈目標報酬率6%的兩倍，提高儲蓄率依然會帶來較好的結果。卡爾森夫妻的儲蓄率從10%提高到20%所帶來的結果，優於投資報酬率從6%提高到12%，不管是經過10年、20年都一樣，提高儲蓄率遠比提高投資報酬率容易。

提高投資組合的風險，無法保證更多獲利；市場不會因為你需要，就給你高報酬。你的儲蓄率是由你控制，但沒有人能控制金融市場的報酬。比較可能的情況，是卡爾冒更多風險，結果卻減損了他們儲蓄的績效表現，因為專業人士的選股績效紀錄很差，更別說是業餘者。

年輕時開始儲蓄是重要的，能幫助你確實養成理財習慣，讓複利替你的錢滾雪球。但是，儲蓄對於儲存退休金進度落後的人來說，或許更加重要，因為你沒有很多年可以讓複利發揮作用。（書摘由時報出版授權，經中央社節錄整理）（編輯：簡莉庭）1110615

（時報出版提供）

書名：把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思

作者：班．卡爾森

譯者：陳正芬

出版社：時報出版

出版日期：2022/05/10