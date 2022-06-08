解封後趕辦離婚 上海多地預約申請排到7月

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（中央社記者吳柏緯上海8日電）上海封城2個月，造成不少關乎民眾生活的業務無法辦理，因此在解封後需求瞬間釋放。其中不少貌合神離的夫妻不願再等，趕辦離婚，使申請暴增，多個地區的預約已經排到7月。

據澎湃新聞、香港經濟日報報導，上海1日剛解封，各地方政府的婚姻登記服務預約量瞬間暴增，不只結婚登記，也有大量離婚登記申請。其中，徐匯區、浦東新區的離婚登記預約「熱烈」，1個月內的預約基本已經被搶完了；普陀、長寧區近1個月內還有不少預約名額。

報導引述相關業務人士透露，目前上海各地的婚姻登記中心，正在消化疫情前就已經預約的離婚、結婚登記，再加上疫情防控要求，現場辦理人數有限制，對外新開放的預約名額相對有限。

報導指出，截止8日上午，徐匯區的婚姻登記服務中心平台上，離婚預約的日期開放到7月7日，一天開放的離婚預約登記額度是12對。然而離婚預約僅剩7日還有5個名額，其他日期其他時間段都已預約滿。

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並非所有行政區的預約都額滿，普陀區、長寧區的婚姻登記預約額度比較多。以長寧區離婚預約平台為例，6月24日、6月30日的兩個日期，每個時段都可以預約。

報導引述上海市民政局回應，由於剛剛開放，根據疫情防控要求，各婚姻登記中心嚴格控制現場登記人數，並實行預約登記，同時暫停婚姻登記頒證。後續將根據最新疫情防控要求，及時作出登記服務調整。（編輯：邱國強）1110608