中國強制常態核酸檢測 衍生黃牛猖獗造假等亂象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

上海封城2個月，頻繁的核酸檢測成為日常生活的一部分。圖為封城期間上海一處社區進行核酸檢測。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）上海市歷經兩個月封城，1日解封後，當地居民仍須接受常態化核酸檢測以貫徹「清零」；7月1日起，民眾還得自負檢測費用增加負擔，導致兜售核酸綠碼的黃牛日益猖獗。

據自由亞洲電台（RFA）報導，目前上海市政府要求解封外出的民眾需持72小時內核酸檢測證明，才能出入各種公共場所或搭乘大眾交通工具。

報導指出，常態化核酸檢測造成民眾極大不便，有人開始「代排」（替他人排隊）做核酸，還有網路廣傳提供快速核酸檢測上門的廣告。

據報導，從7月1日起，上海民眾還需自行負擔核酸檢測費用，如此每個家庭又多了一筆開銷。當地民眾指出，居然做核酸也有團購，還有專門出售核酸綠碼的黃牛。

居民說，黃牛聲稱，只要告知核酸碼，每隔3天就能發給綠碼與陰性報告，質疑當局難道不知道這問題嗎？

頻繁核酸檢測也造成民眾情緒焦躁不安。報導指出，1日晚間，上海普陀區寧夏路有個採集點，因周邊民眾匯聚採樣，需求量超負荷，試管準備不夠，居委幹部下令不准再排隊。

一名男子甚表不滿，掀翻檢測點，採集員輕傷，當事人被公安機關行政處罰。消息經網路瘋傳後，網友多十分同情遭懲處的男子，更有人痛批測不停把人「折磨得精神失常了」。

報導說，除了上海之外，為管控疫情，中國地方政府紛紛加碼執行極端防控，像是6月2日與越南交界的廣西東興市政府宣佈，凡載運確診者越境，最高可判處死刑，引發輿論譁然後，又撤除這道通知。（編輯：曹宇帆/楊昇儒）1110604