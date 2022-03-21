中國政府插手管家事 冷靜期上路1年離婚量降43%

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（中央社台北21日電）中國民政部最新統計季報數據顯示，2021年全年有213.9萬對夫妻完成離婚登記，較2020年（373.3萬對）下降42.7%。人口專家推估，離婚對數下降與2021年元旦起實施離婚冷靜期制度有關。

「中華人民共和國民法典」在離婚程序中增加離婚冷靜期，從2021年1月1日起實施。從離婚冷靜期（30天）屆滿後30天內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證，視作撤回離婚登記申請。

新規上路後1年，2021年全年離婚對數較2020年下降42.7%。離婚有民政部門登記離婚和法院判決、調解離婚兩種途徑，這裡統計的是民政部門登記離婚的數據，這是離婚總人數的主體。

據第一財經報導，離婚對數下降有多個原因，人口專家推估離婚冷靜期制度是關鍵因素。第一財經訪問廣東省人口發展研究院長董玉整，他認為，經常可見衝動型離婚，生活瑣事、一言不合就雙方翻臉，情緒上太過衝動。離婚冷靜期給了這個群體一段緩衝時間，讓他們有時間平復心情、理性思考。

董玉整指出，離婚對數下降還有個重要原因是結婚人數正在減少、結婚年齡逐漸後延。COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也影響了人們對於生活和婚姻的態度。

中原地產首席市場分析師張大偉表示，過去一線、二線城市有不少人為了規避限購政策買房而離婚，最近兩年各地推出政策防堵「假離婚、真買房」。去年下半年以來，樓市下行明顯，買房人群以剛需為主，為買房離婚者少了很多。

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中國新聞周刊日前報導則指出，離婚冷靜期使協議離婚轉向訴訟離婚增多了，盈科律師事務所律師杜芹說，一些當事人計劃協議離婚，但冷靜期的不確定性導致他們認為與其花1至2個月等待，不如直接走法院訴前調解。

據澎湃新聞報導，四川省資陽市安岳縣人民法院在離婚冷靜期上路1週年時曾提出對策建議書，直指離婚冷靜期影響了協議離婚的便捷性，部分當事人為了規避冷靜期，直接向法院訴請離婚，導致訴訟離婚量顯著增多。（編輯：李雅雯/曹宇帆）1110321