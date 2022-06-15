特派專欄 遠距戀愛2個月 「解封後去約會」成上海情侶承諾

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上海封城長達2個月，令情侶們體驗了一場遠距戀愛。許多情侶一解封就立刻出門約會。圖為上海一處商場的約會情侶。 中央社記者吳柏緯上海攝 111年6月15日

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中央社駐上海特派員吳柏緯／6月15日

上海封城長達2個月，不只截斷了產業供應鏈與物流，也令上海的情侶們體驗了一場長達2個月的遠距戀愛。除了用視訊方式見面，有些人在社群平台上分享封城下的戀愛日記，藉以表達思念並排解無法線下相見的情緒。「解封後去約會」更成陪伴不少情侶跨過這段難熬時間的約定。

6月1日凌晨0時，在經歷了長達2個月的封城後，上海正式解封。不少人迫不及待步出居住的社區，即便已是深夜仍想要外出走走看看，重新熟悉這座城市。當晚，延安高架上出現了擁塞的車潮，多是沒有目的只是想要出門兜兜風的上海人。

住在靜安區的偉翰（化名）也是這群外出的人潮之一，他開著超過2個月沒有使用的車外出，然後直奔鄰近的長寧區，目的地是女友所居住的社區。這天清晨，是2個月以來兩人第一次在線下碰面，也是睽違已久的約會。

偉翰與女友都非上海本地人，由其他城市來到上海工作，一待就是好幾年，「滬漂」的身分拉近了他們倆的距離，也令他們的戀情在這座城市裡不斷升溫。而且兩人的住處雖然仍有一些距離，但仍是可以透過各式交通工具在短間內抵達，加上在疫情前，每週見面、約會數次是稀鬆平常的事，所以他們從來不會稱這段感情是「遠距離戀愛」。

「以前以為遠距戀愛是指在不同的城市，但沒有想到，在上海也能談遠距戀愛。我前幾天才跟真正在談遠距戀愛的朋友說，對他更加尊敬了。」回憶起過去2個月的經歷，偉翰笑著跟中央社記者這樣說。

大概沒有一對在上海談戀愛的情侶曾經想過，有那麼一天，在這座城市裡要見個面居然這麼樣的困難。這些習慣都被改變，即便住處緊鄰幾個街區，然而見不到就是見不到。

在中國社群平台小紅書上可以看到許多受封城所困的情侶們，藉由發布「戀愛日記」分享封城期間的互動，有人貼出疫情前出遊的照片搭配文字敘述，表達思念；也有人在解封之後大量發布約會的影像，分享喜悅。

在這段想見卻見不到，難熬的2個月，談論「解封後去約會」的話題成了支持不少情侶們度過難關的重要話題。而相關的討論、意見徵詢也散見於不同的社群平台之中。

在上海一間日商工作的井上（化名），接受公司派駐任務來到上海至今已經邁入第4年。這些年間，除了逐步習慣了上海的生活之外，也認識了中國籍的女友，兩人更有進一步結婚的打算。

他告訴中央社記者，今年3月中，上海的疫情逐漸升溫，然而他始終認為上海頂多是封鎖出現疫情的社區或地點，不可能大規模封城。甚至，他也早已預訂一家高級餐廳的位子，準備幫4月中旬生日的女友慶生。

但沒想到的是，3月下旬某一天，先是女友居住的社區傳出封控，隨後整個上海從封區、封浦東與浦西，最後全城封鎖。

井上回憶，聽聞封城當下，腦海中閃過的不是工作而是「生日該怎麼辦」。在4月初時他還每天祈禱，上海能在女友生日前解封，不過隨著病例數持續攀升，只能放棄並接受這個事實。

「女友生日的那天，我們就只能用視訊的方式慶生。然後約好解封之後再去好好的慶祝。」他這麼說。

井上所任職的企業在封城期間為員工申請到了通行證，因此他約莫從5月上旬就可以自由進出社區，並到公司上班。然而由於有嚴格的防控規定，他仍不能前往其他地區，加上女友所住的社區仍然封鎖，因此他們之間的「遠距離戀愛」也是一路持續到6月初解封後才結束。

在封城的2個月間，上海有許許多多的情侶因為封城被迫分開，只能仰賴通訊軟體，用文字或影像「線上約會」。雖然仍能看見彼此，但是缺少了線下的互動，牽手、擁抱或是一起去約會所創造的回憶，都令「戀愛」成了件不容易的事。

不論是偉翰或是井上都提到，雖然現在回憶起那段時間，能夠侃侃而談，彷彿這是別人的事情一樣，然而當下面臨的壓力卻是超乎想像的，因為有太多令人不安的因素，例如彼此的情緒波動，甚至是很害怕吵架，就算遇到問題想要當面解決都做不到。

然而，值得慶幸的是，他們的戀情都度過了這一道難關，並在這樣的過程中更加的堅韌。

如今，他們都已經規劃好了之後的約會計畫，井上說，等待餐廳可以開放內用後，要替女朋友補過生日；偉翰則說，他原本對迪士尼沒有什麼興趣，但是女友很喜歡，經歷了這次的「分離」後，等到上海迪士尼重新開園，兩人決定要去遊樂園約會，留下回憶。（編輯：呂佳蓉）1110615