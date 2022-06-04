由六四鎮壓到清零封城 中共暴力維穩33年不變

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圖為上海一處商圈的採樣站前，排隊等待做核酸的人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）33年前的六四血腥鎮壓，牽引著中國今天的發展。學者分析，六四鎮壓開啟了中共「暴力維穩」管治模式，中共總書記習近平全盤繼承這模式，在上海封城清零而剝奪人民生命權中凸顯出來。

美國之音今天報導，中共黨史專家、「晚年周恩來」作者高文謙表示，對中國而言，六四鎮壓最大的政治遺產是開啟了暴力維穩的國家治理模式，和把一切不穩定因素消滅在萌芽狀態的底線思維。

他指出，六四鎮壓是前中共領導人鄧小平對中國人犯下的嚴重歷史罪過，習近平當政後開歷史倒車，在許多方面否定了鄧小平的內外政策，重返毛澤東時代，但卻全盤繼承了六四鎮壓的暴力維穩模式和底線思維。

高文謙說，習近平對鄧小平遺產的取捨實際上反映了中共的本質，暴力革命、敵對思維是中共的基因和原罪，毛、鄧、習三代一脈相承，為了政治需要，可以肆意剝奪人的所有基本權利。

高文謙解釋，毛澤東時期爆發文革，鄧小平血腥鎮壓六四，習近平全面收緊社會輿論自由，709律師大抓捕、新疆暴力維穩、暴力鎮壓香港反送中運動；現在上海堅持動態清零引發大規模人道災難。

他直指上海封城大規模侵犯人權是「無法無天」，「比毛發動文革時破四舊抄家波及面還廣」。

高文謙說，越來越多人透過親身遭遇開始反省，認識到正是過去對在新疆建集中營和鎮壓香港民眾不聞不問，才讓中共當局變本加厲，結果自取其禍。

報導又引述「北京之春」榮譽主編胡平分析，六四的惡劣影響還在延續，甚至增加。

他表示，六四打斷了整個80年代中國的自由民主化浪潮，使中國重新陷入專制統治，無論是疫情成為全球大災難，中國在俄侵烏問題上逆國際潮流而行，還是北京當局對新疆、西藏、香港，及對中國國內異議維權活動的暴力鎮壓，都跟六四鎮壓有直接關係。

胡平解釋，八九民運一個很重要的訴求，是要求言論和新聞自由。如果中國有言論和新聞自由，疫情就不可能在全球大流行。

他說，六四跟俄烏戰爭也有直接關係。中國在80年代跟美國和西方關係友好，卻因六四而變成反美反西方；俄羅斯之所以敢於侵略烏克蘭，是因為得到中國相助。中國在六四的行為，也為俄羅斯提供了一個壞榜樣。

習近平應對疫情在中國許多大城市蔓延的清零政策，包括封城、無休止核酸檢測、破門而入進行消殺、強迫居民進入方艙等侵犯人權的行為，激起中國社會的普遍不滿。

報導引述退休法學教授、中國問題專家孔傑榮（Jerome A. Cohen）指出，現在不安和越來越不滿的民眾，正在以各種方式嘗試，在習近平國安部隊允許的有限範圍內，表達他們的關切和不滿，並希望有一個比中國現在更好的政府和更美好的未來。

「當今中國的騷動，無論是在精英層面還是在大眾層面，尤其是20多歲、30多歲的年輕人層面，都表明了黨內再次產生了一股壓力，要求改變政策、放鬆極權統治、允許在中國有更多言論自由和行動自由。」孔傑榮說。

他認為，今年6月4日代表著中國的學生、勞動者、中產階級試圖表達反對和不滿，對中共再次產生一股壓力，要求放鬆極權統治、允許在中國有更多言論和行動自由。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110604