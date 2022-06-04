港味六四／每天都悼念 莊梅岩：經歷香港2019抗爭更憶六四

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（中央社記者陳沛冰台北4日電）「5月35日」編劇莊梅岩說，從沒特別悼念六四，因為在她心中每天都是六四，而且經歷香港2019年抗爭，現在每天都看到抗爭者的苦難，官員們對年輕人的涼薄嘴臉，令她更憶六四。

六四舞台劇「5月35日」2019年首次在香港公演，2020年及2021年因受疫情影響，分別改為網上播放及讀劇。

莊梅岩接受中央社記者訪問說，自2021年六四開始，香港經歷蘋果日報結業、支聯會及教協等多個公民組織相繼解散，連串事件都顯示不利創作及言論自由；她也漸漸意識到，短時間內這齣劇不能再於香港上演。

她說，從藝術層面來看，以錄影方式放映舞台劇，遠不及現場演出般有力量，而「5月35日」是用廣東話訴說六四，在中國大陸或香港上演是最有意義；現在在海外放映現場錄影版，是沒有辦法中的辦法，也是一種諷刺和悲哀。

莊梅岩說，當時劇名改為「5月35日」，是因為在香港說「六四」太平常，希望觀眾看到這劇名會想想：「噢，原來是說六四」，也想想原來國內（中國大陸）是不可以叫「六四」，而是叫「535」。「怎料短短3年後，再提起這劇名，卻像是要遮掩什麼。」

為了編寫「5月35日」，莊梅岩做了很多採訪，包括與死難者家屬見面，感受到30年來他們的無助與無力，「要說的都說了」；她又從流亡者口中，聆聽他們昔日落荒而逃的悲傷和不滿，以及一輩子不能回家的遺憾。「一個晚上，改變了無數人的命運」。

思念會傳染，對莊梅岩來說，每天都是六四，每天都悼念。「我也是母親，我明白如果一個母親不放手，到死那天也不會放手。」她說。

2019年，莊梅岩在自己生活的土地經歷抗爭運動，直到現在每天看到有關新聞，如法庭對抗爭者的判刑，官員們對年輕人的涼薄嘴臉，更令她每天都想起六四。

莊梅岩說，八九民運與香港2019抗爭運動有些相似特質，但後者未完結，事情每天都在發展中，她需要時間沉澱，才能作出成熟的判斷。

然而，六四造成的傷亡畢竟在香港人的腦海留下深深的烙印，她感受到在2019年期間，不少成年人和長者都走到最前線保護年輕人，害怕歷史會重演。

莊梅岩說，不想歷史重演，就要反思，從錯誤中學習，也是她編寫「5月35日」的初心，「我們不能將人當成數字，要明白數字背後都是有血有肉的人，如果有2000人死亡，那裡就有2000個家庭。我們要警惕自己，人性可以是這樣醜惡，情況可以這麼糟糕，這些事情不單在中國發生，將來也可以在其他地方發生。」

她還記得，當年與死難者家屬會面時，部分家屬已經年紀老邁，如果將來他們也離去，而後世人不再說真相，這段歷史可能真的會消失。

有朝一日，莊梅岩也希望可以編寫香港2019年抗爭運動，「因為這是屬於香港人的歷史」。（編輯：楊昇儒）1110604