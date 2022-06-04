六四屠殺倖存者現身說法 戳穿北京稱沒死人謊言

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（中央社台北4日電）中國人民解放軍在33年前的6月4日，槍桿子對準屠殺手無寸鐵的學生和民眾，血洗北京天安門廣場，事後北京當局更聲稱沒死人，而當年倖存者現身說法直接打臉。

2018年12月以高齡91歲往生的袁木，六四民運期間他是中國國務院發言人，當時國際媒體爭相報導，解放軍持槍及坦克在天安門廣場對付只憑血肉之軀抗衡的民眾，袁木則告訴美國記者：「沒有死一個人。」

美國之音（VOA）今天刊登專訪唐愷的報導，還原當年他親歷的屠殺，雖已時隔33年仍是歷歷在目，戳穿袁木及時至今日，北京當局持續裝沒事且不願面對，更無意替死者平反的謊言。

報導指出，唐愷做噩夢的場景裡，不時浮現高速的坦克開進人群裡隨即疾馳U字型大轉彎，接著悽慘的哀號此起彼落，觸目所及到處都是「被軋爛的，腦漿啊，血啊、腸啊，一地都是，非常恐怖的景象」。

報導說，1989年6月3日晚，唐愷和其他示威學生守在人民英雄紀念碑基座的台階，天安門廣場燈全關了，只剩探照燈照著他們，突然間人民大會堂的幾個大門處湧出解放軍。

唐愷回憶，部隊兵分兩路，一批包圍他們，並趴在地上持槍對著廣場上的學生，還有一批負責清場，凡是趕不走的，「我看到那個解放軍『砰』的一聲就一梭子彈，那個人就趴在地上了」。

他十分篤定告訴美國之音：「你說廣場有沒有死人？我相信肯定有死人，因為我看得很清楚。一梭子彈那個人就趴在地上，打了好幾個人。」

報導指出，解放軍血洗北京後接著就是全國大搜捕，唐愷回到廣州老家避風頭，之後懷著一絲僥倖返回深圳大學，不幸還是被逮了。

唐愷說，他的肋骨和小腹遭痛擊眼冒金星癱軟而被塞進麵包車裡，來到梅林看守所，審訊的問他北京到底有沒有開槍，唐愷如實以告，對方恍然大悟回覆居然是真的，還叮囑他絕對不能跟任何人轉述那晚的審訊對話。

多年後，唐愷從電視上看到，當年審訊他的那批人，原來都是深圳市的幹部，「連他們都不知道北京到底有沒有開槍，有沒有死人。你看他們是不是一層層瞞騙。」

之後唐愷被移送專門關押重大政治犯的秦城監獄，比鄰的獄囚包括四人幫的江青還有林彪的部下，以致他曾忐忑忖度，恐怕不是死刑也得無期徒刑了。

報導指出，沒多久，因東歐發生一連串反對派推翻共產黨政權的劇變，唐愷回憶，他們蹲苦牢的住宿條件和伙食不僅改善，暗示著要把他們發配新疆的領導也閉口不提了，9個月後，唐愷獲釋。

儘管如此，唐愷只是人離開秦城監獄，但國保（國內安全保衛）幹員的監控仍亦步亦趨，2019年他在微信發文稱，香港青年其實和八九年的學生一樣，都是追求民主自由，根本就沒有什麼港獨，國保隨即來電關心他。

唐愷說，這些騷擾每月一、兩次算少的，最多甚至4、5次，公安局就是很客氣威脅他別添亂否則隨時可以抓人，即因如此而導致夫妻失和，第一段婚姻就這樣沒了，「搞得很痛苦，非常壓抑，說真的」。

報導指出，漸漸唐愷發覺在中國的風險益增，2019年9月跟家人來到美國並申請政治庇護，目前在亞馬遜（Amazon）有份送貨員的工作，日子雖然辛苦，但心情暢快。

唐愷說：「我來到美國才知道，沒有了國保好舒服啊。我都沒想到離開中國會那麼愉快。哎呀， 我就後悔我離開得太晚了。」

報導指出，如今33年過去，回首那段風起雲湧的歲月，唐愷念念不忘的卻是一件浮光掠影的小事，並十分感謝已辭世的父親。

原來當年他在北京街頭拾獲解放軍的子彈等帶回廣州，接獲情報的廣東省公安要他父母交出來。

唐愷說，父親是軍職的老共產黨員，堅持絕對不能交，媽媽在後山把東西燒光才躲過公安的糾纏，否則肯定得判刑，雖然叛逆常跟父親鬧彆扭，但這件事情之後很感謝父親，「怎麼說呢，就是人性戰勝黨性吧」。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110604