港味六四／衝擊不正常底線 藉5月35日悼六四哀香港失自由

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「5月35日」舞台劇在香港最動盪的2019年反送中運動期間上演，列明慧憶述，當時已有觀眾說這齣舞台劇不再只是說30年前的事。圖為「5月35日」劇照。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年6月4日

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（中央社記者陳沛冰台北4日電）舞台劇「5月35日」監製列明慧記得有觀眾說過，六四歷史宛如在香港重演。當「六四」在今天的香港成敏感詞，她決定在海外辦放映會延續被禁的燭光，讓更多人了解香港失去的自由。

舞台劇「5月35日」講述一對病痛纏身的老夫婦，丈夫眼見妻子命不久矣，決定在5月35日那天，堂堂正正到天安門廣場拜祭30年前逝世的兒子。2019年這齣舞台劇首次公演時，正值六四30週年，宣傳文案是「我們就來個光明正大的紀念，衝擊這條不正常的底線」。

現在，列明慧也在衝擊這條不正常的底線。

列明慧是「5月35日」的監製，也是已解散的香港支聯會義工，曾擔任六四燭光晚會司儀10年，去年離開香港。

她接受中央社訪問說，決定在海外放映「5月35日」舞台劇的現場錄影版，內心經過很大掙扎，發現原來在港區國安法的無形之手下，在海外也沒有免於恐懼的自由。

「香港已經失去言論自由、集會自由、創作自由，法律成為迫害人民的工具。」列明慧已有心理準備回港的機會很渺茫。

為免影響其他人，列明慧向記者強調，「5月35日」的製作單位「六四舞台」已解散，她是以「5月35日」版權持有人的個人身分舉辦放映會。除台灣外，還會在美國、英國及加拿大放映。

在恐懼中仍要繼續前行，只因要光明正大說出真相，而這次放映「5月35日」更有多一重意義。

「5月35日」在香港最動盪的2019年誕生，原意是紀念六四30週年，當年5月首演，觀眾反應非常好；同年7月再度上演時，香港正爆發歷來最大規模的反送中運動。

「當時已經有觀眾反映，這齣舞台劇不再只是說30年前的事，如政權的行為，學生是否暴徒，正是當時大家要思考的問題。」列明慧說。

她相信，北京八九民運與香港2019反送中運動的抗爭精神是一脈相承，冥冥之中兩場運動已聯繫一起。

「我們知道這政權如何對待六四，六四是一個消失的日子，所以才有5月35日，當年廣場上的學生被指是暴徒，受外國勢力煽動，影響中國的經濟發展。這些舖天蓋地的宣傳真的令部分人相信，如果當初沒有清場，中國就沒有今天的繁盛。」列明慧說。

她說：「借鑑歷史，我們也很清楚知道，2019年香港反修例運動一定會被改寫，抗爭者被指為黑暴，受外國勢力指示破壞香港的自由民主，真正會在香港發生。」

所以，列明慧希望這次用香港人的角度說六四、講真相，令海外人士明白香港已經失去什麼。「以往香港是中國領土上唯一能夠公開悼念六四的地方，代表香港人擁有自由，但現在連六四當天在維園外穿黑衣點蠟燭的權利都沒有。」

由站在維園台上帶領叫喊「平反六四」口號，訴說中國大陸維權人士被捕及被控顛覆國家政權的故事，到看著自己身邊一個個戰友被捕，包括前支聯會主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤等，被控煽動他人顛覆國家政權罪，以及支聯會被迫解散，這都令列明慧很難過和憤怒。

列明慧還記得當初離開香港時，情緒很低落，甚至不想見人，覺得自己留下了好朋友，也不滿整個香港被摧毀。後來突然像有種感召，令她覺得很多事情其他人已沒機會做；所以她不能只顧傷春悲秋，應在自己有能力時，繼續說出真相。（編輯：楊昇儒）1110604

「5月35日」講述一對病痛纏身的老夫婦，丈夫眼見妻子命不久矣，決定在5月35日那天，堂堂正正到天安門廣場拜祭30年前逝世的兒子。圖為「5月35日」劇照。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年6月4日

「5月35日」於2019年首演時，宣傳海報的日曆是1989年5月35日，寓意6月4日這個日子在中國消失了。（受訪者提供）中央社記者陳沛冰台北傳真 111年6月4日