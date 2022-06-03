天安門母親張先玲：六四遲早會有公正結論

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶北京3日電）明天是「六四事件」33週年紀念日，天安門母親張先玲說，堅信死難者遲早會得到公正的結論；對於香港無大型紀念活動，她並不失望，「每個有良知的人，他心裡的燭光不會熄滅」。

張先玲今天透過電話告訴中央社記者，明天罹難者家屬團體「天安門母親」將一如往年，在監視下到位於北京市海淀區的萬安公墓祭悼。疫情防控之故，海淀區的公共場所封閉管理，但考量這個群體的特殊需求，官方仍同意讓他們前往萬安公墓。

1989年的天安門民主運動在6月3日深夜到4日清晨以軍方血腥鎮壓收場。張先玲19歲的兒子王楠在天安門西側南長街南口，頭部中彈身亡。她後來成為遇難者家屬團體「天安門母親」的發起人之一，今年已經85歲。

「天安門母親」1日發表祭文，表示依法追究當年政府的屠殺平民責任是合法權益，他們提出「真相、賠償、問責」三項訴求，將繼續堅定走下去。

33年來，當局並沒有針對他們的訴求回應。但張先玲說，他們抗爭的理念、行為不會改變，「事情能早一點解決更好，這個主動權不在我們手裡」，她相信「共產黨會逐漸成熟」，事情早晚會解決，「你看台灣的二二八（事件）不是也解決了嗎？」

她表示，當年示威者的口號是「反貪污、反腐敗」，這是要求國家進步，當局把他們槍殺了，現在自己又在反貪污、反腐敗，「這又怎麼解釋呢？」而且學生和市民手無寸鐵，官方動用軍隊鎮壓和平示威運動，這是「國家刑事犯罪」。

她說，「天安門母親」不單是死難者的母親，還有妻子、兒女和兄弟姐妹，有80幾歲的，也有50幾歲、60幾歲的，即使她個人見不到公平正義的到來，但相信這個群體是見得到的。

張先玲說：「我們有對親人的愛、對正義的追求、對真相的探索，這種力量支持著我們，我們也相信，邪惡終歸戰勝不了正義的，早晚我們死去的親人可以得到公正的結論。」

作為母親，張先玲以兒子王楠為榮。「他也不是想做英雄，只是作為一個年輕人的熱情參與了這個運動，我為這一點感到光榮。」她表示會為兒子抗爭到最後。

張先玲是已故歷史學者余英時的表妹。兒子王楠犧牲後，她透過別人轉達信件告知余英時這個消息，很久後余英時才收到信，他對此非常憤慨並譴責中國大陸政府。他支持張先玲尋訪死難者的行動，並曾將一筆稿費捐贈給「天安門母親」群體。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

香港這兩年局勢大變，港區國安法實施，歷來主辦維多利亞公園六四燭光晚會的香港支聯會已在去年9月解散，今年香港沒有大型紀念六四的活動。張先玲說，隨著香港的變化，這些情況也是意料之中，但「公道自在人心」。

她說，每個有良知的人，其心裡的燭光是不會熄滅的。不在乎每個紀念團體的人數多少，「星星之火可以燎原」，只要事情不解決，就會有人繼續說、悼念這些英靈。（編輯：沈朋達）1110603