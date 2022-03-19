國安法下訴說時代革命 周冠威不願恐懼進入心靈

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春山出版社18日晚間在左轉有書書店舉辦了紀錄片「時代革命」座談會，邀請周冠威（投影者）透過視訊和片中受訪的資深香港時評家李怡（中），以及媒體人張潔平（右立者）對談。中央社記者沈朋達攝 111年3月19日

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（中央社記者沈朋達台北19日電）紀錄片「時代革命」導演周冠威說，香港國安法生效後，他仍訴說故事，是因不願恐懼進入心靈。他並呼籲海外港人不要愧疚，因為「裡應外合」，才讓世界看到「時代革命」。

紀錄香港「反送中」運動的「時代革命」正在台灣上市，收錄許多片中故事的電影訪談錄也已出版。春山出版社18日晚間在左轉有書書店舉辦座談會，邀請在香港的周冠威透過視訊，和片中受訪的資深香港時評家李怡，以及媒體人張潔平對談。

張潔平在會中問到，香港國安法生效的壓力下，身在香港的周冠威為何仍願意受訪，向世界各地的媒體訴說香港的運動？

周冠威說，他不想特別顧慮這部法律。因為自己若每次參加講座、受訪，都想著國安法的話，「就讓恐懼進入我的心靈」，而這正是他想抵抗的。

「時代革命」在坎城影展上映後，周冠威接受了近百場的採訪。他說，自己之所以不斷受訪，是想讓看不了電影的香港人，也能知道這部紀錄片所傳達的故事。

周冠威說：「有一天香港人也能看這部片時，我就不需要再受訪了，因為我想說的，都在片裡說完了。」

周冠威認為，從大敘事來看，「反送中」運動可能是失敗的；但他在運動中看見許多人性光輝：勇氣、盼望、公義和團結。因此他把電影的最後一章節命名為「香港人」。

「如果紀錄片能記錄歷史的話，我希望不只紀錄慘痛，也能記錄盼望和人性光輝」。周冠威說，這是最壞的時代，也是最好的時代，港人在運動中失去很多，卻也獲得了許多，他希望紀錄下這份積極的力量。

回顧創作過程，周冠威說，「勇氣」是自己重要的體驗。

在不同的訪談中，他都不斷強調一句話：自己拍攝紀錄片，「不是因為我有勇氣才走出來，而是走出來才生出勇氣」。

巨變時代中扮演紀錄者角色，危險性不言而喻。但周冠威說，自己在過程中嘗試讓自己習慣危險，「當你不停重複就會慢慢習慣、適應，接著你會很灑脫，很自由」。追求藝術需要冒險，追求進步，這也是他做電影、做人的態度。

周冠威坦承，坎城影展後剛開始受訪時的確很緊張，但越說越感到舒服自在，「我走得出來，就覺得自由、有勇氣」。

「反送中」運動後，越來越多香港人移居海外，一些人始終背負著愧疚感。現場有香港民眾問到，海外港人應以什麼方法，讓香港故事和香港人的精神傳承下去？

周冠威笑著說，對他而言，海外港人的意義就是「裡應外合」。以「時代革命」為例，他自己在香港能做的並不多，只能把電影和訪談集送往海外，而世界各地的港人，則幫他在不同的國家安排放映。

周冠威強調，自己很感謝海外港人，「這是你們幫我做到的，幫我讓全世界看到這部電影」。

周冠威也勉勵港人不要心懷愧疚，因為所有的付出都不會消失，「我們不應該把焦點放在做不到的事，而應該看到我們做到了什麼」。（編輯：楊昇儒）1110319