包場看時代革命 蔡英文：民主沒有退讓空間

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電影「時代革命」在台灣上映，民進黨主席蔡英文（後中）17日在光點華山電影院包場，邀請民進黨公職人員及小英之友會會員等進影院觀看。中央社記者裴禛攝 111年3月17日

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨主席蔡英文今天包場觀賞紀綠片「時代革命」，她說，這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片；香港的經驗顯示，民主自由是堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間。

蔡英文晚間邀請國策顧問、小英之友會、小英志工團成員、圖文作家A RAY、YouTuber鍾明軒、含羞草日記草爺、藝人郭昱晴一同包場觀賞紀綠片「時代革命」，以行動力挺香港。文化部長李永得、時代革命台灣發行商代表也受邀出席觀影活動。

蔡英文致詞提到，時代革命這部紀錄片，真實呈現香港反送中運動的過程，在2月25日上映之後，短短不到一個月，就成為今年最賣座的紀錄片，也獲得很大的迴響和關注。

她說，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、民進黨執政縣市首長都紛紛包場響應。她也在社群平台上，用中文和英文，推薦大家走進電影院，一起支持「時代革命」。

蔡英文表示，這段時間，有許多網友留言與她分享，看完這部紀錄片，對香港徹底改觀，尤其是看到香港年輕人，用血淚和生命對抗威權，勇敢地為自己，也為香港爭取民主自由，令人非常敬佩；也有許多人建議，一定要帶面紙進場，片中有好幾幕抗爭的場景、手足奮戰的情誼，都讓人感動落淚。

「我相信，這是每一位台灣人，都應該來看的紀錄片」，蔡英文說，這也是所有關心香港前途、民主發展的人，都應該來看的紀錄片。

她說，藉著這個機會，要謝謝導演周冠威，以及跟他一起拍攝後製，卻無法具名的團隊成員。他們冒著很大的風險，才能完成這部紀錄片；她也謝謝台灣的發行團隊，大家都很熱血，也為了香港，多盡一份心力。

蔡英文說，台灣是全世界唯一上映「時代革命」的國家，這段時間也有很多香港網友留言給她，謝謝台灣上映「時代革命」，讓更多人知道香港的真實處境，他們也希望疫情結束以後，能有機會來台灣看這部片紀錄片。

她表示，台灣也走過漫長的民主化道路，對香港的經歷，更能感同身受，也更加珍惜得來不易的民主自由；此時此刻，面對全球威權主義持續擴張，香港的經驗顯示，民主自由是堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間。

蔡英文說，未來，台灣會繼續深化民主、捍衛價值，也要呼籲國際民主陣線的盟友，一起來撐香港、關心香港，給港人最大的支持和聲援。（編輯：黃國倫）1110317

民進黨主席蔡英文17日晚間邀請國策顧問、小英之友會、小英志工團成員等人一同包場觀賞電影「時代革命」，以行動力挺香港，蔡英文表示，香港的經驗顯示，民主自由是堅守的價值，也是社會最大的共識，沒有任何退讓的空間。中央社記者裴禛攝 111年3月17日

民進黨主席蔡英文17日在台北光點華山電影院包場觀賞電影「時代革命」，她致詞時表示，這是每一位台灣人及關心香港前途、民主發展的人都應該來看的紀錄片。中央社記者裴禛攝 111年3月17日

民進黨主席蔡英文（左）17日包場觀賞紀錄片「時代革命」，邀請YouTuber鍾明軒（右）等多人。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年3月17日

民進黨主席蔡英文（前中）17日包場觀賞紀錄片「時代革命」。（民進黨提供）中央社記者葉素萍傳真 111年3月17日