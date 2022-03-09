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時代革命票房破1600萬 登2022台灣紀錄片冠軍

2022/3/9 12:07（3/9 12:15 更新）
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金馬獎最佳紀錄片「時代革命」記錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，全球僅有台灣能透過院線放映。（時代革命提供）
金馬獎最佳紀錄片「時代革命」記錄香港人爭取民主自治所付出的萬般血淚，全球僅有台灣能透過院線放映。（時代革命提供）
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（中央社記者王心妤台北9日電）港導周冠威拍攝的「時代革命」拍下香港反送中運動，票房截至昨天已突破1600萬，不只穩坐今年台灣票房最佳紀錄片，也是台灣影史最賣座海外華語紀錄片，包場接近百場。

紀錄片「時代革命」以2019年香港反送中運動為背景，記錄示威者占領立法會、721元朗襲擊，以及香港理工大學衝突等關鍵事件。周冠威同時貼身採訪多名抗爭者，讓觀眾理解他們的想法。

「時代革命」上映後，不只總統蔡英文在Instagram發限時動態希望大家進電影院支持，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、前交通部長林佳龍、高雄市長陳其邁及桃園市長鄭文燦等也都包場響應。

對於拍攝契機，周冠威表示自己的政治啟蒙來自六四天安門事件，「那天我看到天安門的學生絕食，為國家爭取民主，也看到官方說謊沒死過人」；對於周冠威來說，那是第一次讓他意識到自己是個公民，「不只是家裡的兒子，不只是一個學生，我是世界的一份子，有自己的責任」。

「時代革命」全台持續上映中。（編輯：陳仁華）1110309

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