港味六四／悼念之外 林榮基：社會對六四缺乏深入反思

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（中央社記者陳沛冰台北4日電）今年香港維園沒有燭光，對流亡台灣的銅鑼灣書店店長林榮基而言，沒有這些悼念儀式並非最大損失，反而是多年來大家對六四缺乏深入反思，令追求民主自由難有寸進才是最可惜。

林榮基接受中央社訪問時不諱言，單是每年行禮如儀悼念六四並不足夠，「有沒有人反思為何會發生六四？為何六四會在89年發生？為何六四會失敗？歸根究底出現了什麼問題？每年在維園紀念六四，罵共產黨，罵了數十年，共產黨都沒有下台，我們有沒有深入反思箇中原因？」

林榮基又提出，在中國發生的六四，能影響東歐共產政權倒台，但對中國共產黨卻毫無動搖，沒有很多人深入探討這問題。

他認為，中國50至60年代出現大饑荒，60至70年代發生文化大革命，經濟非常差。80年代提倡開放改革，之後開始有自由貿易，西方人權價值觀隨著經濟活動輸入中國，學生開始接觸西方文化及政治體制，閱讀西方有關人權自由的作品，而商業也帶來法律，法律帶來民主人權，學生開始要求政治體制改革。

林榮基說，八九民運終告失敗，與其本身訴求不成熟有關。當時訴求包括民主、打壓官道、體制改革，但體制改革是認同中共政權下的體制改革，「共產黨不可能有民主，但又要求它體制下自行改變，是互相矛盾。」

他又指出，中共沒有因六四倒台，也與中國傳統文化根深柢固有很大關係。中國傳統文化主張國家大一統，有強烈國家觀念、等級制度，而這種文化認同了政權的管治方式，與民主社會要求人人平等及有投票權等矛盾。

林榮基認為，六四能影響東歐共產政權，因為東歐沒有傳統文化，而中共沒有倒台因文化沒有改變。

「你看上海封城一個多月，人民沒有反抗，說明他們習慣了，願意去承受，如果在西方社會可能已經暴動了。」他說。

林榮基表示，香港年輕人見到多年來形式化的六四燭光晚會，對追求民主自由沒有幫助，加上本土意識抬頭，於是切割，認為六四與自己無關，「不可以說他們一定錯，我自己也切割，但學生也沒有反思，是很可惜的。」

他強調，「反思是要讀書的」，即便現在香港不能公開悼念六四，不少香港人已移民，也可繼續深入反思六四，「在台港人有沒有反思？」

林榮基相信，今年台灣紀念六四活動不會有很多人參加，很多台灣年輕人本身不認同中國大陸，認為六四是對岸問題，與自身無關，再加上本土意識逐漸強大，淡忘六四是必然的。

林榮基說：「我以前也很關心中國大陸，因為身分上認同，但近數年發現自己關心也改變不了什麼，身分上會有切割，認為我不是中國人而是香港人。很多台灣人也一樣，以前認同自己是中國人，現在認為自己是台灣人。當身分認同改變，便有種疏離感，不再關心對岸事情。」

他說，很多台灣人出現身分認同改變，是因為不認同中國大陸的管治手法。

林榮基說，台灣人對六四少了關注是可惜的，而這是自由選擇，但透過紀念六四教育下一代有關中共的行為，是有需要的，因為可以警惕防止中共顛覆台灣及破壞台灣的民主制度。（編輯：楊昇儒）1110604