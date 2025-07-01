神射手李忠熙來台執教射手營 籲：汗水不會騙人

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（中央社記者黎建忠台北1日電）被譽為「亞洲第一射手」的韓國名將李忠熙，睽違近30年再度來台擔任菁英射手營主教練，他表示，現在不論台、韓球員都不如以前努力，「我想告訴大家，努力的汗水不會騙人。」

李忠熙自從1997年離開台灣職籃後，將近30年未曾來台，這次應邀擔任在文化大學舉辦的「MONARCH射手菁英營」主教練，也和昔日隊友「神奇小子」羅興樑再次攜手。

李忠熙一開始先用中文問候：「見到你們我很開心！」但隨後又笑說：「我的中文都忘得差不多了，還是用韓語吧。」

這場菁英射手營是以全球職籃訓練的主流方式為基底，內容將強調在射手的技術、投射、擋拆等3大環節，要讓許多高中籃球聯賽（HBL）的優秀射手們獲得更多資訊。

羅興樑有感而發的表示，現代籃球越來越不重視基本技術的訓練，所以才會想藉由這場訓練營找回籃球文化的基本功，「我必須把話說得重一點，現階段台灣已經沒有純射手，因為在場上都不夠穩定。」

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李忠熙則是提到，不論台灣或者韓國都一樣，現在的球員努力程度確實不如以前球員，射手雖然很吃天賦，但後天的努力也非常重要，「只要願意學、願意努力，流下的汗水都不會騙人。」

另外，台灣籃壇傳奇教練邱大宗也將加入教練團行列，邱大宗曾和李忠熙、羅興樑並肩作戰多年，他將以豐富帶隊經驗與戰術眼光，為營隊注入更全面的實戰視野與技術解析。（編輯：龍柏安）1140701