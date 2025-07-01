高雄專區7月啟動 金管會：已核准16家業者進駐

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（中央社記者蘇思云台北1日電）金管會力拚台灣成為亞洲資產管理中心，高雄資產管理專區（高雄專區）7月啟動，金管會今天表示，目前共有16家業者核准進駐高雄專區，包括14家銀行跟2家保險業者，今天也已有6家銀行正式開辦業務。

根據金管會統計，這次獲准的14家銀行分別為合庫銀、一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展（台灣）銀行、中信銀、瑞士銀行在台分行與渣打銀。2家獲准的保險業者分別為南山人壽與國泰人壽。

金管會銀行局副局長侯立洋今天表示，目前核准高資產業務有17家銀行，其中14家已經跟金管會申請進駐高雄專區，皆已核准，開辦日起試辦1年到明年6月底。今天共有6家銀行開辦業務，包括一銀、元大銀、玉山銀、中信銀、國泰世華銀與渣打銀。

金管會證期局副局長高晶萍說明，目前共6家投信投顧業者申請，1家券商提出申請，都還在審查中。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，保險業者已經有4家向高雄市政府申請進駐專區，皆取得高市府認可，其中有3家向金管會申請進駐，今天正式核准2業者申請案，分別為國泰人壽跟南山人壽，還有1家在審查中。

中信銀今天透過新聞稿指出，位在高雄資產管理專區的中信銀行新興分行今天正式開業。中信銀行新興分行除了提供一般分行金融業務外，也核准承作高資產客戶所需金融服務。首要推出專為資產規模達新台幣5億元以上客戶、採邀約制的「家族辦公室服務」。另外，中信銀觀察到高資產客戶多元的投資理財需求，也提供「私募股權基金產品」。

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玉山銀行指出，玉山高雄資產管理專區業務涵蓋多元特色私募基金、保險及金融資產融資、家族辦公室及跨境金融服務等。其中在保險及跨境更是有突破性開放，有別以往保單融資僅能透過保險公司辦理，未來顧客可透過銀行專業團隊完成一站式申請。

南山人壽今天也宣布，以高雄分公司為營業據點正式進駐高雄專區，將串連金融產業與在地優勢，推動財富管理與國際保險（OIU）2項專區試辦業務，針對高資產客戶重視的家族資產傳承、財富保值需求，提供更多元的資產傳承工具。（編輯：潘羿菁）1140701