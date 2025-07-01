基隆托育人員7月起最高加薪9000元盼留才

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府為提升托育人員久任意願，編列新台幣745.5萬元追加預算，7月起為公共化及準公共化托嬰中心人員加薪，依學歷及年資的不同，每月最高可加薪新台幣9000元。

市府兒童及少年事務處今天表示，優質的托嬰中心必須依賴優秀的托育人員，為鼓勵人才留在基隆服務，自7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照台北市、新北市標準，依學歷及服務年資加薪。

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兒少處指出，無論是托嬰中心主任、托育人員，或是行政人員、護理人員、廚工人員，只需通過托嬰中心的年度考核，就能根據學歷及年資獲得薪資加給，以擁有相關科系碩士學歷的托育人員為例，除依學歷加給4000元外，年資達10年者，可再獲加給5000元，每月最高可加薪9000元。

兒少處指出，期待透過薪資加碼，提升公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資水平，讓寶貴的人才感受到肯定與回報，進而留在基隆服務，為孩子們營造充滿關愛與專業的托育環境。（編輯：張銘坤）1140701