加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／漢光演習9日登場 10天9夜實兵演練首納灰色襲擾
首頁 / 地方

基隆托育人員7月起最高加薪9000元盼留才

2025/7/1 18:51
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府為提升托育人員久任意願，編列新台幣745.5萬元追加預算，7月起為公共化及準公共化托嬰中心人員加薪，依學歷及年資的不同，每月最高可加薪新台幣9000元。

市府兒童及少年事務處今天表示，優質的托嬰中心必須依賴優秀的托育人員，為鼓勵人才留在基隆服務，自7月起調整公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資，並比照台北市、新北市標準，依學歷及服務年資加薪。

google news透過 Google News追蹤中央社

兒少處指出，無論是托嬰中心主任、托育人員，或是行政人員、護理人員、廚工人員，只需通過托嬰中心的年度考核，就能根據學歷及年資獲得薪資加給，以擁有相關科系碩士學歷的托育人員為例，除依學歷加給4000元外，年資達10年者，可再獲加給5000元，每月最高可加薪9000元。

兒少處指出，期待透過薪資加碼，提升公共化及準公共化托嬰中心人員的薪資水平，讓寶貴的人才感受到肯定與回報，進而留在基隆服務，為孩子們營造充滿關愛與專業的托育環境。（編輯：張銘坤）1140701

#台北市
#托嬰中心
#基隆市政府
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

40
更多編輯台推薦新聞：