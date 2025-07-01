賴總統團結國家第4講 民眾黨：帶頭造謠在野罔顧國防

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（中央社記者陳俊華台北1日電）總統賴清德今天發表「團結國家十講」第4講。台灣民眾黨說，國防部遭凍結的預算提案，除海鯤號因海測尚未完成，其餘已全數解凍，但賴總統繼續造謠在野罔顧國防、刪凍預算，持續在同胞裡找敵人。

賴總統晚間出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。

民眾黨透過媒體群組表示，民國114年度國防部預算編列新台幣4760億元，減列金額84.47億元，法定預算為4675億元，是歷年最高。此外，凍結的提案，除海鯤號因海測尚未完成，因而尚未達成解凍條件外，其餘已全數解凍。

民眾黨說，沒想到賴總統繼續造謠在野罔顧國防、刪凍預算。請問賴總統，「您是昏庸無能對國政掌握不足，還是把全體台灣人都當笨蛋？」

民眾黨表示，台海情勢嚴峻，支持國防、國軍，早已是全民共識。然而這並不代表民脂民膏可任憑民進黨恣意揮霍，更不是如同賴總統所說，連凍結預算都不行。凍結預算是為要求部會檢討改進，讓納稅人的血汗錢花在刀口上，難道擔任過4屆立委的賴總統不懂。

民眾黨說，每一位國會議員背後都有人民的託付，監督制衡的力量不應消失，墮落為如同民進黨立委般的橡皮圖章。當在野提案軍人加薪時，民進黨立法院黨團表示反對，民眾歷歷在目，不容民進黨偷換概念、散布假訊息。

民眾黨表示，賴總統提及4100億元特別預算中，編列1500億元用來強化國土安全韌性，民眾黨團已公開說明，其中包括「宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制『洗產地』，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤」、「『增設海岸巡防及其他包括無人載具』也早已在公務預算中編列，何以要重複編列？」等疑慮。

民眾黨說，不應在未向民眾及國會釋疑前，就獅子大開口要錢，且程序上應透過追加預算進行，而非夾帶在性質、目的完全不同的特別預算中，顯然賴總統一點都沒聽進去。

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民眾黨表示，依照總統府日前公布的團結十講規劃，下一講的主題應是「外交」，假如賴總統在演講外交時，重用共諜、6年斷交8個邦交國的吳釗燮還穩坐國安會秘書長的官位不下台，即使講再多又有什麼意義。

民眾黨說，賴總統仍不放棄透過每次演講與罷免沾上邊，今天繼續錯誤詮釋「更大的民主」，合理化民進黨選輸翻桌的惡劣行為，只會凸顯賴總統心中沒有人民，只有權力和權位，說再多冠冕堂皇言論，也無法掩飾賴總統假藉民主破壞團結真相。（編輯：謝佳珍）1140701