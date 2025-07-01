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總統：凍刪預算向國際發送錯誤訊號 盼不分朝野挺國軍[影]

2025/7/1 20:39（7/1 22:05 更新）
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總統賴清德（圖）發表「團結國家十講」第4講「國防」，呼籲國人支持國軍。（中央社檔案照片）
總統賴清德（圖）發表「團結國家十講」第4講「國防」，呼籲國人支持國軍。（中央社檔案照片）
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北1日電）總統賴清德今晚發表「團結國家十講」第4講「國防」，他說，先前立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心；他呼籲國人團結挺國軍，不分朝野支持國防預算，作國軍後盾。

賴總統今晚出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講「國防」。

他說，國防即國安，立法院卻刪除凍結國防預算。台灣海峽是全球1/5海運貿易的重要通道，台海和平穩定牽動全球經濟及自由貿易體系，台灣安全是全世界的問題，台海和平穩定才符合國際利益。

他表示，周邊國家包括日本、韓國、菲律賓都逐年調升軍事預算，前總統蔡英文任內在增加，他上任總統也在增加，不過很可惜在野黨先前在國會刪減凍結國防預算；今年國防預算被凍結刪除總額是歷史最高，今年被刪除新台幣84億元、一度被凍結899.4億元。

他說，各國都重視無人機發展，國會卻杯葛。中科院要在嘉義民雄建立「無人機與航太產業園區」，這個園區絕對有必要，但很可惜這個園區預算被立法院凍結50%。

賴總統進一步表示，凍刪國防預算不是說「解凍」就好，其實會影響作業，也會影響國際視聽，許多國際友人都關切台灣凍刪國防預算是不是沒有守護自己的決心，這是一個錯誤訊號，會大大影響台灣的國際形象以及台灣自我防衛決心。

他強調，要透過實力才能達到真和平，對和平有理想，但不能有幻想；和平絕對不是靠一紙協議或應侵略者要求就有辦法達到，不能有幻想，一定要靠實力才能達到和平。

賴總統說，二戰前，當時人們都以為侵略者嘗到甜頭就不會繼續，就可以達到和平，結果不是；另外的教訓是侵略必敗，所以曾經的被侵略者，更不應該成為侵略者，危害習以為常的民主自由與和平。

他強調，台灣永遠不會主動發起戰爭，而是要守護國家、守護區域和世界的現狀與和平。

賴總統說，今年4月政院提出「強化安全韌性特別條例」以歲計賸餘，編列4100億元特別預算，當中有1500億元用於提升國家韌性、強化國土防衛能力。

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他說，在野黨說要每個人發1萬元，但全台2300萬人，經費就需要2300億元；他詢問現場民眾「要每個人發1萬元？還是拿1500億元來做國防韌性？再拿1000億元補助台電，讓台電不要漲價？」在場群眾大聲鼓掌喊「贊成」。

賴總統表示，政黨可以競爭，國家不能犧牲，台灣越安全、世界越安全，希望大家相挺國軍、全力支持國防預算。（編輯：謝佳珍）1140701

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影片來源：中央社
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