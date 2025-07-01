總統：九三軍人節 推現役軍人賣場購物享打折優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北1日電）總統賴清德今天透露，九三軍人節當天推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，並鼓勵大企業、小吃店等一起敬軍；7月推動6家國籍國際線航班軍人優先登機服務，也請交通部持續接洽，若商務艙有空位應自動升等。

總統賴清德晚間在總統府秘書長潘孟安陪同下出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。

總統演講一開始即表示，國防的目的是為中華民國生存發展而戰、為台澎金馬百姓福祉安全而戰；並舉例，過去參與古寧頭戰役、823砲戰等戰役者，不分先來後到、不分義務或志願役，攜手擊敗侵略者，守護台澎金馬、守護國家。

總統提到，政府持續提升國軍待遇與福利，也期盼全體社會一起做國軍的後盾。舉例而言，興安專案截至今年6月完成87案，是數十年來最具規模的營舍更新、後續更有「展興專案」，持續提升國軍住用品質。

總統表示，今年7月開始，6家國籍國際線航班提供「軍人優先登機」服務、九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，也歡迎更多企業響應。

總統表示，他請交通部再去接洽，軍人登機之後，如果發現商務艙有空位，應該要自動升等；此外，總統透露，九三軍人節推動現役軍人到賣場購物享受打折優惠，現場響起熱烈的掌聲，總統表示，國防部會擇適當的時間公布，他先賣個關子。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

總統也鼓勵現場獅子會的成員可以響應，所屬的企業可以在九三軍人節當天共襄盛舉，不僅限於大企業，假設開早餐店也可以參與，在門口掛個牌子說：「今天九三軍人節歡迎國軍，敬軍所以打幾折，也合理，大家都能做」，大企業可以做，一般小吃店也可以做，就是大家一起敬軍。

總統並肯定大律師顧立雄當文人國防部長，他說，顧立雄是知軍、愛軍而且發揮專業的典範。（編輯：林興盟）1140701