團結國家第4講 賴總統：中國軍費逐年攀升 目標在西太平洋稱霸

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北1日電）總統賴清德今天說，中國軍費開支從2000年起不斷攀升，今年已破新台幣8兆，是20年前的7倍以上，「中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政」，中國企圖改變以規則為基礎的國際秩序，目標要在西太平洋稱霸。

賴總統今晚出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。

賴總統說，中國軍費開支，從2000年起不斷攀升，且連4年超過7%，2025年已破新台幣8兆，是20年前的7倍以上。「中國軍事預算增加沒有在看哪個黨執政」、「沒有哪個黨執政時，增加得比較少」。

他表示，中國的威脅，不僅針對台灣，中國的威脅持續壓迫到區域和平，且已踏出第一島鏈，也已跨過第二島鏈到第三島鏈。中國壓迫區域和平，企圖改變以規則為基礎的國際秩序。

賴總統說，若台灣被併吞了，中國不會因此停止，只是更有力量進行區域性擴張。

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他表示，面對中國不斷的文攻武嚇，政府全力推動國防改革，打造戰略持久與固守韌性，建立足以嚇阻並完全挫敗敵人的能力。

賴總統說，在中國連年2位數的軍費成長期間，馬英九政府卻逐年縮水，降至GDP約2%的水準。在蔡英文上任總統後，才逐年提高，從2016年的3596億元提升到2024年6068億元，已達GDP的2.5%。他承諾，今年會透過特別預算，讓國防預算達到GDP的3%以上。（編輯：謝佳珍）1140701