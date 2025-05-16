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藍提邀政院報告國防預算提高為GDP10% 立院逕付二讀

2025/5/16 14:21（5/16 15:26 更新）
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立法院會16日上午持續進行，立法院長韓國瑜（圖）主持會議。中央社記者趙世勳攝 114年5月16日
立法院會16日上午持續進行，立法院長韓國瑜（圖）主持會議。中央社記者趙世勳攝 114年5月16日
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（中央社記者王承中台北16日電）國民黨團提案，要求行政院長率同國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告。立法院會今天處理討論事項，將此案逕付二讀，由國民黨團召集黨團協商；綠委批評這項提案就是謊言、製造假象。

美國國防部次長柯伯吉（Elbridge Colby）日前表示，台灣軍費遠遠不足，應該接近GDP的10%；他未來的目標是避免讓台灣引發與北京不必要的衝突，為美國爭取時間改善美中軍事失衡。

立法院會今天處理討論事項，國民黨立法院黨團提案，有鑑於近日柯伯吉就有關防衛台灣問題，表示台灣的國防預算應該接近GDP的10%。國防軍備預算如占GDP10%，大約新台幣2.6兆元，幾乎是中央政府一年的歲出，是否會造成重大衝擊並產生排擠效應，對台灣整體施政可能有何影響，國防安全能確實獲得保障嗎。種種問題均攸關重大，賴政府應清楚向民眾交代。

國民黨團指出，國防軍備預算提高為GDP10%茲事體大，民眾憂心國防預算提高甚至危及國安，因此建請院會作成決議，儘速邀請行政院院長率同國防部部長及相關部會首長就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告，以安民心並釋群疑。

國民黨立委葛如鈞在提案說明時指出，這是一項關乎國家安全與未來發展的決議，國民黨始終堅定支持國防建設，致力於確保台灣具備應對任何威脅的能力，國防安全的定義與實踐必須與時俱進，不能夠停留在傳統的思維，要更積極地擁抱新興科技。

葛如鈞表示，很遺憾行政院至今未針對國防預算要如何提升至GDP的5%、7%、甚至10%提出具體方案，仍將焦點侷限在傳統的國安和國防思維，更在特別條例中規劃以限制性招標方式進行重大國土安全項目，令人質疑其透明度與效益。

葛如鈞指出，為此國民黨團提出決議案，要求立法院儘速邀請行政院長率同國防部長及相關部會首長，針對國防預算與新興科技納編方向進行專案報告，全面盤點當前政策的不足，並規劃具體作為。唯有全方位強化國防概念，台灣才能真正立於不敗之地。

民進黨立委沈伯洋則表示，國民黨的提案就是謊言，就是製造假象，稱台灣要用GDP10%用作軍事改革，還暗示以後台灣的國防預算增加，都是美方要求。現在的政策，從以前到現在的討論就是GDP3%，為什麼會突然冒出GDP10%。

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沈伯洋指出，這個提案還故意要造成軍民對立，提到國防預算提升至GDP10%會有排擠效應，故意製造只要加強國防、國安，人民就會受害的情況，但真正會讓人民受害的是中國的入侵與惡意。

最後，會議主席、立法院長韓國瑜宣布本案國民黨團提議逕付二讀，請問院會有無異議，在場沒有黨團提出異議，韓國瑜宣布，沒有異議，本案逕付二讀，依照立法院職權行使法規定，交付黨團協商，並由國民黨團負責召集。（編輯：林興盟）1140516

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立法院會16日處理國民黨團提案，要求行政院長率國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告，並將此案逕付二讀，由國民黨團召集黨團協商。圖為國民黨團總召傅崐萁（後右）會前與同黨立委溝通意見。中央社記者趙世勳攝 114年5月16日
立法院會16日處理國民黨團提案，要求行政院長率國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告，並將此案逕付二讀，由國民黨團召集黨團協商。圖為國民黨團總召傅崐萁（後右）會前與同黨立委溝通意見。中央社記者趙世勳攝 114年5月16日
立法院會16日處理國民黨團提案，要求行政院長率同國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告。國民黨立委葛如鈞（圖）說明時指出，這是一項關乎國家安全與未來發展的決議，國民黨始終堅定支持國防建設。中央社記者趙世勳攝　114年5月16日
立法院會16日處理國民黨團提案，要求行政院長率同國防部長等就「國防軍備預算提高為GDP10%對我國可能造成之影響」進行專案報告。國民黨立委葛如鈞（圖）說明時指出，這是一項關乎國家安全與未來發展的決議，國民黨始終堅定支持國防建設。中央社記者趙世勳攝　114年5月16日
立法院會16日處理國民黨團國防預算相關提案，要求行政院長率同國防部長等人進行專案報告。民進黨立委沈伯洋（圖）發言時表示，國民黨的提案就是謊言、就是製造假象。中央社記者趙世勳攝　114年5月16日
立法院會16日處理國民黨團國防預算相關提案，要求行政院長率同國防部長等人進行專案報告。民進黨立委沈伯洋（圖）發言時表示，國民黨的提案就是謊言、就是製造假象。中央社記者趙世勳攝　114年5月16日
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