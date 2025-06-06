國籍航空7月起軍人優先登機 眷屬擬納第2階段

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）交通部長陳世凱與國防部長顧立雄今天宣布，中華航空等6家國籍航空公司國際線航班，將同步推出現役軍人優先登機服務，除希望7月起實施外，規劃第2階段擴大納入軍人眷屬。

為表達對國軍長期守護國家安全的感謝，交通部長陳世凱與國防部長顧立雄今天出席記者會共同宣布，未來國籍航空公司在航班進行登機作業時，將透過登機廣播邀請軍人優先登機。

現役軍人本人未來出示軍人身分證供識別後，在台灣的機場搭乘華航、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、華信航空及立榮航空6家國籍航空公司的國際線航班，將可享有優先登機禮遇。

陳世凱指出，社會繁榮發展，最重要的是國軍無私奉獻，在第一線守護國家，國家才能安定、人民才能安心，感謝6家國籍航空推出軍人優先登機禮遇，除了表達對軍人的敬意，也是響應總統賴清德一直以來推廣敬軍、愛軍的理念。

顧立雄表示，軍人未來搭機享有優先登機，方案看似平凡安排，卻蘊含對軍人恪守職責的肯定與感謝，對國軍將會是非常大激勵。他還特別提到，近來推動軍人出國自由行，希望軍人在休假期間能放鬆，這項優先登機方案也算是上述政策延續。

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陳世凱指出，希望能在7月1日實施軍人優先登機服務，未來將滾動檢討，在身分認證方便航空公司作業情況下，規劃在第2階段擴大納入軍人眷屬。

談到軍人優先登機服務僅限於國籍航空國際線原因，陳世凱解釋，考量國內線飛機較小，比較沒有分艙等，並沒有所謂優先登機；相較之下，國際線機型較大，有特別區分優先登機順序，才會推出這項方案。（編輯：吳素柔）1140606