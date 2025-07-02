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轉世制度延續可能牽動對中地緣政治角力 達賴喇嘛立場轉變一次看
首頁 / 政治

藍稱國防預算僅刪46億元 國防官員：未計入通刪金額

2025/7/2 20:26（7/2 20:47 更新）
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國防部。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳書緯台北2日電）國民黨主席朱立倫昨天表示，今年國防預算立法院僅刪新台幣46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次。國防部官員今天指出，今年度國防預算在立法院審議期間，卻遭大幅刪減84億元及凍結899億元，合計高達984億元，占原編預算20.6%為近年最高比例。

有關「2025年國防預算刪減數48億2127萬元，為刪減最少」的說法，國防部官員表示，與事實不符，上列刪減數僅列記分組審查及黨團協商階段刪減合計數，另依用途別通刪36億2607萬9000元，並未核算在內。

總統賴清德昨天發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，指出今年國防預算被凍結刪除總額是歷史最高，被刪除84億餘元、一度被凍結899.4億餘元。

朱立倫回應，今年國防預算高達4760億元，創下歷史新高，立法院僅刪46.8億元，是自2018年以來刪減最少的一次，比例僅約1%。少部分預算只是「凍結」，行政部門提出報告即可解凍。

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國防部官員今天回覆中央社記者詢問指出，根據用途別刪除的36億元，包括國外差旅和國外教育訓練，都被刪除了15%，國內旅費被刪除了20%，都不允許流用；此外，刪除的政策宣導也在36億元金額內。

國防部官員進一步指出，國外差旅的預算，很多涉及購買武器與專案會議，往往牽涉到未來數年的戰力規劃與合作，而國外教育訓練預算則與國軍赴國外訓練有關，攸關國軍部隊赴外學習新的技術和受訓的機會，預算遭到刪除對於戰力成長，以及人才的培養會有影響。（編輯：林興盟）1140702

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