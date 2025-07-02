朱立倫：總統指責在野黨亂砍預算 完全不是事實

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（中央社記者劉冠廷台北2日電）總統賴清德昨天發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題。國民黨主席朱立倫今天說，賴總統做為三軍統帥，竟然帶頭造謠，內容完全不是事實；所謂「團結國家十講」不但是「亂台十講」，也是「造謠十講」，目的就是為了鬥爭與惡罷。

賴總統昨天晚間出席國際獅子會活動，並發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。

朱立倫下午在國民黨中常會表示，國民黨重視國家安全與國防，更有支持國防預算的決心。他已多次表達「雙D戰略」就是要有國防與對話，降低兩岸衝突風險，確保全民安全，對於強化國防，必要的國防預算一定支持。

朱立倫強調，今年度所需國防特別預算，尤其是重大軍事採購預算，加強國土防禦韌性、社會安全韌性的預算，國民黨一定支持，估計3項預算金額合計可能讓國防預算超過GDP（國內生產毛額）3%以上，甚至高達3.5%，國民黨都願意支持。

朱立倫說，現在有關經濟、關稅貿易戰所需振興經濟特別預算，卻納入國土防禦韌性、社會安全韌性預算約新台幣1500億元，這叫「牛頭不對馬嘴」，國防預算怎會放在其中，應是納入國防特別預算。

朱立倫表示，朝野都重視國家安全，多位國防及外交委員會的國民黨立委支持國防預算，因此通過金額創下新高，刪減幅度為歷史最低的預算，並取得民進黨立委的同意，但遺憾賴總統做為三軍統帥，竟帶頭造謠，指責在野黨亂砍預算，這完全不是事實，而且有關凍結預算，也已經解凍。

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朱立倫批評，賴總統的團結國家十講不但是亂台十講，也是造謠十講，目的就是為了鬥爭與惡罷，因此也是惡罷、鬥爭十講。有一個為了鬥爭、分裂不斷造謠的總統，是台灣的大不幸。賴總統的每一講，都顯露出爭議，全都是基於台獨建國理念，想要建立台灣民族、制定台灣新憲，台灣因為賴總統的意識型態，造成分裂與鬥爭，非常不幸。

此外，針對國民黨組發會副主委黃碧雲遭羈押禁見，朱立倫說，檢調已成為「東廠」，良心不知道在哪裡，是非也已經被顏色遮蔽，公理正義被升官發財給擋住。小案大辦，過去有這樣辦案嗎。（編輯：萬淑彰、翟思嘉）1140702