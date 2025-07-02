黃國昌指團結第4講造謠 吳思瑤反批只為惡刪預算洗白

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（中央社記者郭建伸、林敬殷台北2日電）總統賴清德昨天表示，立法院凍刪預算向國際發送錯誤訊息。民眾黨主席、立委黃國昌今天抨擊，賴總統以造謠抹黑方式談國防，「把自己搞得low到跟綠營側翼一樣」，呼籲賴總統不要再傷害台灣。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤回應，黃國昌急切要為藍白惡刪國防預算洗白、漂白，難道刪減國防預算就是支持國防，這是哪門子的支持，如同砍人1刀，卻還要受害者感謝你只砍1刀，比恐怖情人更恐怖情人。如果真心支持國防預算，為什麼要刪減國防預算。

吳思瑤提到，砍了就已經砍了，國防預算陷入難以承受之痛，逝者已矣，藍白即將在4日立法院會表決新台幣4100億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，藍白要刪減強化國土安全韌性1500億元，取代藍白自提的普發現金，只為了收買、討好人民，企圖挽救國民黨立委被大罷免的危機，更再次讓國土安全陷入困境，藍白若支持國防，為什麼要砍國土安全的1500億元。

賴總統昨天發表「團結國家十講」第4講，以國防為主題，闡述政府的國防戰略，以及當前國防改革的成果與決心。他表示，先前立法院凍刪國防預算，向國際社會發送錯誤訊號，顯示台灣沒有自我防衛的決心，並呼籲國人團結挺國軍，不分朝野支持國防預算，做國軍後盾。

黃國昌今天上午接受媒體聯訪時表示，賴總統以團結為名所發表的演說，前3講已充分暴露就是為了鬥爭，讓社會更分裂、對立更激化，目的只是攫取民進黨的政治利益。

黃國昌批評，昨天的第4講更讓人遺憾，他已經快要看不懂，賴清德到底是總統還是側翼，竟然以造謠抹黑方式談國防。2025年中央政府總預算中，國防預算高達新台幣4700多億元，立法院僅刪除80幾億元，是全力支持執政黨提出的國防預算。

黃國昌強調，今年度國防預算至今只有1項還沒解凍，就是海鯤號，海鯤號要海測成功才解凍預算，這是國防部長顧立雄所承諾，怎麼現在變成賴總統斷章取義、抹黑攻擊在野黨的工具。

黃國昌抨擊，賴清德以總統高度發表團結台灣人民的演說，「結果把自己搞得low到跟綠營側翼一樣」。他呼籲，請賴總統不要再傷害台灣、分裂社會、創造人民間的衝突。

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此外，台北市前副市長彭振聲妻子昨天在高雄住處墜樓身亡，引發外界關注。民進黨籍台北市議員簡舒培透過臉書質疑，民眾黨先前極力切割彭振聲，但眼見彭振聲家裡出事，竟藉此號召小草聚集抗議，根本是消費悲劇。

對此，黃國昌回應，柯文哲從第一次開庭時就說，賴政府要辦就衝著我來，不要波及其他人的家屬，柯文哲在庭上也是替彭振聲、朱亞虎叫屈，不曉得他們要認什麼罪，昨天播放音檔後大家恍然大悟，原來兩人是這樣認罪。他說，彭振聲昨天在台北地院悲鳴，相信在場的人都感到動容悲憤，奉勸民進黨議員停止搞這種見縫插針和抹黑。（編輯：張若瑤）1140702