國防部業務費遭凍3成 外委會同意解凍11億餘元

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（中央社記者楊堯茹台北14日電）國防部114年度業務費預算遭凍約744億元，立院外委會今天同意解凍54案、11億餘元預算，國防部長顧立雄表示，除潛艦後續艦的預算，其他解凍報告已送出，盼朝野支持。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，國防部主管預算凍結案等54案。

根據國防部書面報告，54案解凍案共11億2184萬8000元，包含新型步槍採購案等。外交及國防委員會在國民黨立委無人留下討論的情況下，由召委沈伯洋宣布，委員會同意解凍，將送院會處理。

國防部長顧立雄會前接受媒體聯訪表示，除了潛艦因海測尚未完成，未送出後續艦預算解凍報告，其他相關報告都已送出，希望國防預算獲得民眾以及朝野立委支持，以讓國防更堅強。

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媒體另詢問，國造潛艦「海鯤號」的海測期程。

顧立雄回應，目前無法給具體時間，海測進行前以安全為最高要求，HAT的泊港測試備便後，才會進行海測，這是基本原則，沒有報導稱急著出海或者其他考量，都是純屬臆測。（編輯：翟思嘉）1140514