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卓榮泰：預算不容拖延 刪多少國家建設就減多少

2025/3/11 16:31（3/11 17:11 更新）
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（中央社記者王揚宇台北11日電）民進黨立委王定宇今天呼籲朝野支持總預算覆議案，行政院長卓榮泰說，總預算的解凍程序比以前難，預算容不得如此拖延，而刪多少預算，國家建設就減多少，解凍慢多久，國家發展就慢多久。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提114年度中央政府總預算覆議案，邀卓榮泰報告及備詢。

王定宇質詢時提及，國防部這次編列公務預算新台幣4760億元，但遭刪減84億元、凍結899億元，兩者相加占國防部預算的20.67%；當國防安全預算被人往下壓，給美國華府官員的印象就是台灣不重視自己的安全。

王定宇說，希望朝野讓總預算覆議案通過、弄好預算，尤其面對國家安全，這件事情不能慢，否則受害的是全民。

卓榮泰表示，雖然立法院沒有宣布總預算的凍結金額，但行政院算出來約1300多億元，其中有很多要送到立法院會才能解凍，解凍程序比以前難，預算容不得這樣拖延，而且刪多少預算，國家建設就減多少，解凍慢多久，國家發展就慢多久。

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卓榮泰說，如果要讓國家按部就班、走向發展且跟世界接軌的路，就應該讓預算如數、如期執行，若用追加預算或其他方式都耗費時日。

國防預算遭刪減部分，國防部長顧立雄指出，在野黨立委說刪減幅度沒有很大，但問題在於刪減提案上加了「不得流用」4個字，無法自行調整科目，而當國外旅費與出國教育訓練預算被刪減15%時，會影響新式武器裝備換裝所需要的接裝訓練。（編輯：謝佳珍）1140311

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立法院11日起處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。安排2天時間審查，行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）列席備詢。中央社記者郭日曉攝 114年3月11日
立法院11日起處理114年度中央政府總預算、財劃法修法覆議案。安排2天時間審查，行政院長卓榮泰（右）、國防部長顧立雄（左）列席備詢。中央社記者郭日曉攝 114年3月11日
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