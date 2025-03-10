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立法院11日起處理總預算財劃法覆議案 藍綠白隔空叫陣

2025/3/10 18:33（3/10 18:58 更新）
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立法院會7日處理報告事項前，朝野先進行院會議程安排及覆議時程進表決。由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將從11日起處理。（中央社檔案照片）
立法院會7日處理報告事項前，朝野先進行院會議程安排及覆議時程進表決。由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將從11日起處理。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王揚宇、劉冠廷、陳俊華台北10日電）立法院11日起將處理總預算、財劃法修法覆議案。民進黨團今天表示，盼藍白起義來歸，支持覆議案。國民黨團則呼籲政府勿以覆議為藉口，搞政治操作。民眾黨團說，會否決覆議案。

行政院認定立法院第11屆第2會期第14次會議三讀通過修正「財政收支劃分法」部分條文，其中第8條、第16條之1、第30條，以及立法院第11屆第2會期第18次會議決議通過的中華民國114年中央政府總預算有窒礙難行之處，2月27日透過行政院會通過覆議提案，呈經總統同意後，移請立法院覆議。

立法院會3月7日表決處理財劃法、中央政府總預算覆議案投票日期，由於國民黨團、民眾黨團具人數優勢，最終通過藍、白提議的院會議程，總預算及財劃法覆議案將在11、12日處理。

對此，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，總預算及財劃法修法在委員會審理時欠缺討論，覆議是一個可以重行討論的機會；國民黨、台灣民眾黨立委這段時間是否感受到民意的沸騰與憤怒，希望這次的補考、補課，藍白願意起義來歸，支持行政院所提覆議案。

吳思瑤也說，行政院有權提出覆議，立法院有責在過程中提出詢答、辦論，公民也有權利了解真相，對於覆議案，民進黨團希望充分且完整的討論，因此主張一個案子有24位立委能詢答，讓真理越辯越明，但在藍白聯手表決並通過下，一個案子只剩14位立委可以質詢行政院長。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，民進黨政府已經多次提出覆議，是史上最不尊重立法權的行政院。頻繁的覆議案，不只可能拖延改革進程，更無助國家發展，不僅增加立法的不確定性，也無助於解決民生問題。

羅智強說，呼籲政府以穩定、務實的態度，專心解決當前國政問題，包括醫療量能不足、詐騙橫行、房價高漲等議題，而不是繼續以覆議為藉口，大搞政治操作。

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民眾黨團副總召張啓楷日前受訪時表示，過去行政院對總預算從來沒有提過覆議案，這次行政院提覆議的理由是凍結數太高，但以前就有過凍結數更高的例子；至於財劃法修法是民進黨在20幾年前就提過的，這2個覆議案都不需要提出。

張啓楷說，既然行政院提出覆議案，黨團尊重，立法院也安排2天時間審查，並邀行政院長卓榮泰報告、詢答，這已經是直球對決；民眾黨團會否決這2個覆議案，正常判斷這2個覆議案都不會通過。（編輯：謝佳珍）1140310

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